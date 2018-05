Casa cheia de jovens talentos

Foi com ‘casa cheia’ e sob o olhar e ouvidos atentos de muitos madeirenses e turistas que decorreram, nas últimas duas noites, na Praça do Povo, os concertos do projecto ‘Quarto Crescente - Encontro de Jovens Talentos’.

Mais de 300 jovens talentos subiram ao palco, sexta-feira e sábado, e deliciaram a plateia com as suas interpretações. Do Conservatório - Escola das Artes participaram a orquestra de sopros, a orquestra académica, a orquestra de jazz e combo de jazz. A estes juntaram-se o Ensemble de Acordeões e Si Que Brade do Gabinete Coordenador de Educação Artística (GCEA), bem como diversas formações das escolas particulares Estúdio 21 e GIG. Os espectáculos envolveram um repertório versátil, diversificado e diferenciado e incidiram sobre vários géneros e estilos musicais, desde a música erudita à música tradicional, passando pelo jazz e pelo pop/rock.

Presente no evento, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, congratulou-se com a participação registada e sublinhou “a importância deste tipo de projectos na maior valorização, promoção e projecção dos vários talentos que, felizmente, existem na Região, dando-os a conhecer à população, residente e visitante”. “Bastante positivo” foi o balanço que a governante fez do evento: “É benéfico para os próprios talentos que tiveram uma oportunidade de se projectarem e darem a conhecer e também eles próprios ganharem experiência na medida em que lhes proporcionamos palco”.

Com organização a cargo da Direcção Regional da Cultura, este Encontro de Jovens Talentos foi integrado nas comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento da Madeira. Guilherme Silva, presidente da comissão organizadora das comemorações, explicou que o projecto dos jovens talentos corresponde a um dos objectivos das celebrações, que pretendem ser “uma ponte para o futuro”. “Com estes jovens, com estas revelações extraordinárias desta juventude que tem esta criatividade, capacidade e valor, esta oportunidade de os integrarmos aqui nesta exibição que fizeram ontem [sexta-feira] e hoje [sábado] é realmente uma ponte para o futuro no sector artístico”, declarou o responsável.