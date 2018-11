A equipa de hóquei em patins do Carvalheiro culminou da melhor forma a dupla jornada realizada este fim-de-semana no continente, ao alcançar, ontem, frente ao Paço Rei, a sua primeira vitória na Zona Norte B da III Divisão.

Depois de, na véspera, ter empatado no último segundo do jogo com o HC Feira (4-4), a equipa orientada por Pedro Brázio foi vencer ao reduto do Paço Rei por 7-4,...