Carvalheiro comemora hoje 81.º aniversário

O CF Carvalheiro assinala hoje os seus 81 anos de existência. Com um vasto palmarés, o clube atravessa actualmente uma das melhores fases da sua história, em termos de projecção desportiva e social.

Apresentando actualmente infra-estruturas renovadas, desde a sede, ao ‘velhinho’ campo de futebol de 5 e contando com várias modalidades desportivas, a colectividade funchalense continua fiel aos seus valores de ética desportiva e social, vitalidade, dedicação, entusiasmos e competência.

As comemorações do 81.ª aniversário já começaram no passado dia 10 de Junho e prolonga-se até o próximo dia 24, com destaque para este sábado onde está agendado o jantar do aniversário, no Mercado dos Lavradores.