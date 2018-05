Os roubos ao volante de motorizadas estão de volta à capital madeirense. A Polícia segue o rasto de um motociclista e um pendura cujo capacete tem o desenho da bandeira do Reino Unido que atacaram um jovem na baixa do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, o crime ocorreu no início da noite do domingo. Uma motorizada onde seguiam dois indivíduos subia a Rua das Mercês e abrandou ao passar por um transeunte. O pendura esticou o braço para se apropriar de um saco mas o furto não teve êxito.

Não rendidos, os dois assaltantes encostaram a motorizada e cercaram a vítima. Um deles tirou o capacete da cabeça para agredir o jovem, coagindo-o a entregar o saco. Sem ter a quem se socorrer, a vítima abriu mão dos seus bens para gáudio do duo que montou o veículo de duas rodas e fez-se à estrada.

Contudo, os carteiristas acabaram por não tirar grande proveito do roubo, visto que o saco não continha nada de valor, para além de quatro iogurtes. Até a carteira estava repleta de... alguns cêntimos.

O crime foi participado à PSP que esteve a percorrer as ruas do Funchal a tentar localizar a motorizada de cor preta, 125 cc. e o indivíduo com capacete do Reino Unido, mas as tentativas foram infrutíferas.

Foi, porém, recuperada a carteira do jovem que os assaltantes abandonaram na rua durante a fuga.