Carros consumidos pelas chamas no Funchal

Uma viatura ligeira foi consumida pelas chamas, durante a manhã de ontem, no Bairro do Hospital, no Funchal. O caso gerou grande aparato, mas não há vítimas a registar.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para o facto de se encontrar um carro com a parte dianteira em chamas, parado nas imediações da escola. O veículo estava estacionado perto de um outro, que foi parcialmente...