Carro assaltado em Santo António

Uma viatura ligeira foi recentemente assaltada em Santo António.

Segundo o Diário apurou, o furto ocorreu em pleno dia, quando o lesado estacionou o carro nas imediações do Impasse do Pico do Cardo e se ausentou por breves instantes.

Uma vez que não tencionava demorar, o homem terá deixado o automóvel destrancado, mas quando regressou deu por falta do computador portátil e de um outro aparelho que, ao que tudo indica, pertencia à empresa para onde trabalhava.

O lesado tentou perceber o que tinha acontecido junto dos residentes mas, aparentemente, ninguém terá visto nenhum movimento suspeito naquela zona.

O caso foi denunciado à Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Funchal, que efectuou diligências na tentativa de encontrar os autores do furto. A.F.