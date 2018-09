Albino Rodrigues, Duarte Gomes, Elmano Santos, Marco Ferreira e Roldão Ferreira são os candidatos a árbitro do Século da Associação de Futebol da Madeira. Todos construíram as respectivas carreiras com base numa enorme dedicação à arbitragem.

Albino Rodrigues foi o primeiro grande nome da arbitragem madeirense. Ajudou a desbravar caminho e dessa forma abriu a porta a novas oportunidades...