Carreira especial de sapador florestal aprovada

O Governo Regional vai aprovar, hoje, em Conselho de Governo, a criação da carreira especial de sapador florestal da Região Autónoma da Madeira. Este foi um compromisso assumido pelo Miguel Albuquerque que agora se materializa, sendo intenção criar, até 2020, duas equipas de sapadores florestais, cada uma delas constituída por cinco elementos.

A proposta procede à criação da nova carreira, estabelecendo o respectivo regime legal.

Trata-se de uma proposta que vai ao encontro da política definida no programa do XII Governo Regional, estando previsto que no âmbito da prevenção a incêndios florestais, devem ser adoptadas medidas prioritárias de intervenção, das quais se destaca as acções de silvicultura preventiva, através da gestão de combustíveis e da modificação estrutural da floresta em áreas sob gestão pública.

A carreira especial de sapador florestal prevê que as funções do profissional consistam, genericamente, no desenvolvimento, de forma permanente e sistemática, das acções atrás elencadas, bem como de funções de vigilância, primeira intervenção e de apoio ao combate de incêndios florestais, a fim de prevenir os fogos e reduzir a sua dimensão, garantindo uma estrutura dedicada exclusivamente à Defesa da Floresta Contra Incêndios.

A criação da carreira de sapador florestal permitirá o recrutamento de trabalhadores para integrar a referida carreira, bem como o provimento de chefes de equipa e do coordenador geral.

Em 2016 Governo disse não

O Governo avança agora com a criação desta nova carreira, mas em Dezembro de 2016 garantiu que não vai iria criar a figura do sapador florestal, como inicialmente previa o Plano Regional de Ordenamento Florestal Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM). E não avançou porque a Secretaria do Ambiente e dos Recursos Naturais entendia que muitas das atribuições que a equipa iria efectuar já eram realizadas quer pelo corpo de Polícia Florestal, como também pelos funcionários do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), quer ainda através da contratação de prestações de serviços a empresas especializadas.

As explicações dadas pelo Executivo, na época, causaram espanto junto daqueles que sabiam que a criação dos sapadores era uma medida contida no documento estratégico para a ocupação e utilização dos espaços florestais da Madeira e Porto Santo e cujo objectivo principal seria estabelecer o quadro técnico e institucional apropriado para assegurar uma eficaz e eficiente utilização dos espaços florestais da Região, tanto por parte do sector público, como do sector privado.

No Parlamento, Susana Prada chegou a referir que o custo desta equipa custaria mais de 4 milhões de euros.

O Governo volta agora atrás e avança mesmo com os sapadores.