Carlos Rodrigues não comenta futuro

Carlos Rodrigues foi, até há pouco tempo, director do CTT na Madeira, mas cessou agora funções. Durante a tarde de ontem foi, a título pessoal, endereçar cumprimentos ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto.

À chegada ao Palácio de São Lourenço, Carlos Rodrigues fez questão de frisar que a sua visita a Ireneu Barreto era feita “a título pessoal”.

“Venho agradecer a disponibilidade institucional, com que sempre contei, ao longo de 37 anos, por parte de todos os Ministros da República ou representantes da República”, explicou ao DIÁRIO.

Questionado sobre se a sua saída dos CTT se devia a ordens vindas da estrutura nacional, Carlos Rodrigues respondeu que se devia à “actual conjuntura dos CTT”.

De recordar que a privatização dos CTT tem levado ao encerramento de várias lojas por todo o país e a uma reestruturação da própria empresa. Além disso, os lucros estão a cair.

Uma outra questão colocada ao director cessante prendeu-se com aquele que será o futuro do actual edifício dos Correios, no edifício 200, no Funchal. No entanto, por ter cessado funções, Carlos Rodrigues não quis fazer qualquer comentário.

Sobre aquele que será o seu futuro profissional, também preferiu não avançar com qualquer cenário. A.D.F.