O ex-presidente do PS-Madeira e deputado na Assembleia da República Carlos Pereira deverá ser indicado, dentro de poucos dias, para vogal do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. A ERSE é responsável pela regulação do sector energético, aos mais variados níveis.

Carlos Pereira é vice-presidente da bancada socialista na Assembleia da República...