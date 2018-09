Carlos Pereira, deputado do PS-M na Assembleia da República, dá o ‘troco’ ao presidente do PS-M considerando que Emanuel Câmara “transformou-se num incendiário”. Tudo porque o líder dos socialistas madeirenses reagiu, ontem, no DIÁRIO, às declarações do correligionário na RTP-M chamando o parlamentar de “mentiroso” por este ter dito que nunca fora convocado para estar em reuniões....