O ‘pico’ de captura de gaiado que se tem feito sentir nos últimos dias nos mares da Região fez com que o Executivo madeirense fosse obrigado a reforçar as lotas e interpostos frigoríficos com meios humanos. Tudo porque o governo revela que até à passada segunda-feira tinham sido “descarregados 1, 1 toneladas” deste tipo de pescado, um número que “mais do que duplicou face ao final...