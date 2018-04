Capotou com máquina agrícola e caiu dentro de um ribeiro

Um homem ficou ferido ontem à tarde, na sequência de um acidente de trabalho, ocorrido na Estrada Regional 103, acima do Terreiro da Luta. O trabalhador capotou quando manuseava uma máquina agrícola, caiu por uma encosta e foi parar a dentro de um ribeiro.

O homem ficou com o pé preso debaixo da máquina, tendo sido retirado do local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (B.V.M), por volta das 18 horas. No local esteve a equipa de resgate em montanha dos B.V.M, uma equipa com material de desencarceramento e uma ambulância. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi chamada ao local e prestou socorro ao trabalhador cujos ferimentos são desconhecidos.

A vítima foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A.F.