‘Capelas ao Luar’ arranca esta quinta-feira

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, dá continuidade, neste mês de Abril e em Maio, ao projecto de divulgação do património ‘Capelas ao Luar’.

Iniciativa que, criada em 2016, tem vindo a permitir, ao público em geral, o maior conhecimento e valorização do património e das Capelas existentes na Madeira e no Porto Santo, algumas delas habitualmente inacessíveis, em visitas guiadas que são ainda enriquecidas com momentos musicais.

Paralelamente e integrando este projecto, foram levados a cabo trabalhos de conservação e restauro em algumas das Capelas, com intervenções no campo das infra-estruturas e no conjunto do património móvel, promovendo boas práticas de conservação e restauro e ainda conservação preventiva, a par do lançamento de guias patrimoniais alusivos.

Tal como já foi noticiado, no total, passaram nos últimos dois anos pelo ‘Capelas ao Luar’ mais de duas mil pessoas. Em 2018 há cinco novas para visitar, já a partir da próxima quinta-feira, dia 19, acompanhando as comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, oficialmente assinalado no dia anterior.

As visitas vão manter-se à noite, às 21 horas, iniciando-se com um momento musical, apontamento de música barroca ou renascentista, dependendo da capela. A visita começa meia hora depois, orientada por um especialista. Francisco Clode, Rita Rodrigues e Filipe Bettencourt vão assegurar as cinco visitas deste ano, à semelhança das realizadas em 2017.

A participação mantém-se gratuita, sujeita a uma inscrição prévia através do correio electrónico: capelasaoluar.drc@gmail.com.

Refira-se que, nas duas edições anteriores foram lançados nove guias patrimoniais (Capela da Nazaré, Capela das Neves, Capela de Nossa Senhora da Piedade, Capela de Santo António da Mouraria- Assembleia Legislativa da Madeira, Capela de Nossa Senhora da Vitória, Capela da Mãe de Deus, Capela de Nossa Senhora da Consolação, Capela de São Lourenço, Fajã da Ovelha e Capela do Espírito Santo no Porto Santo). Na edição deste ano as cinco capelas incluídas também vão ter o seu guia. A.L.C.