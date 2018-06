Capacidade quadruplicada

A ligação Madeira – Porto Santo que, a partir de ontem e, pelo menos, nos próximos três anos passa a ser assegurada pela Binter, tem como alteração mais relevante o aumento significativo na capacidade de transporte inter-ilhas. Com o novo avião colocado nesta rota, diariamente passam a estar disponíveis quase o quadruplo de lugares comparativamente ao anterior operador.

Com 72 assentos, o turboélice da Binter acomoda mais do triplo e meio de passageiros em relação à capacidade do avião da Sevenair (19 lugares), que até esta segunda-feira assegurou as ligações entre o Porto Santo e a Madeira. É que enquanto o pequeno BAe Jetstream 32 disponibilizava 38 lugares nas duas frequências diárias e em cada sentido, o ATR garante 144 lugares. Quase quatro vezes mais de capacidade que o novo operador promete manter todo o ano.

A dupla ligação diária, ontem inaugurada logo pelo amanhecer, é para manter também na época baixa, assegurou o director comercial e de marketing da Binter, Miguel Ángel Suárez.

Este responsável justificou os horários das frequências (7 e 17 horas, saída do Funchal; 8 e às 18 horas, saída do Porto Santo), como ajustado a também fomentar o transporte de turistas entre as duas ilhas onde a companhia espanhola quer também “contribuir para o desenvolvimento sócio-económico”, disse. Na conferência de imprensa realizada no Aeroporto da Madeira, acompanhado do secretário de Estado das Infra-estrutura, Guilherme D’Oliveira Martins, do vice-presidente do Governo, Pedro Calado, e da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, além de “tremendamente contente” por ter ganho o concurso internacional promovido pelo Governo da República para cobrir esta ligação aérea de serviço público (5,6 milhões de euros por 3 anos), o dirigente da Binter não escondeu o “objectivo ambicioso” de “ir melhorando com o tempo as ligações”, que deverá passar pela criação de novas rotas a partir do Funchal com destino ao continente (Faro), Espanha e Norte de África.

Destacou também as qualidades do aparelho que desde ontem passa a estar baseado no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, porque além de ser “um avião cómodo, moderno e amplo” é também “altamente confortável e seguro”, sublinhou.

A “alteração substancial nas obrigações” deste serviço público, mereceu do secretário de Estado das Infra-estruturas particular ênfase. Nomeadamente “o número de frequências” diárias, os horários “adequados”, a “capacidade de transporte” e a “estrutura tarifária mais favorável aos utentes” a ser praticada pelo novo operador aéreo. Guilherme D’Oliveira deu também nota do “esforço conjunto” dos dois Governos neste processo que garante a continuidade do serviço inter-ilhas. Congratulou-se ainda que a Binter tenha sido ganhadora.

Pedro Calado foi o único governante regional a falar na conferência de imprensa e apenas quando questionado sobre a possibilidade do Arquipélago da Madeira adoptar o mesmo modelo que é praticado em Canárias, onde a tarifa de residente (comparticipada em 75%) abrange os residentes de todas as ilhas.

“A ver vamos se o Ministério do Planeamento e Infra-estruturas também faz a mesma subvenção. Vamos começar as negociações”, respondeu, atirando a responsabilidade para Lisboa. Desafio que mereceu de D’Oliveira Martins uma lacónica reacção: “O trabalho que tem de ser feito, será feito”, complementou.

Madeira junta-se a Canárias e Cabo Verde nas ligações inter-ilhas asseguradas pela Binter

Na aviação há quase três décadas, a companhia aérea Binter, com base em Gran Canária, começou a voar para a Madeira em 2005, ligando os dois arquipélagos. Desde ontem que expande a sua presença na Região, não só porque passa a assegurar a rota diária entre a Madeira e o Porto Santo, mas também porque centra a operação no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo.

Segundo o director comercial e de marketing, Miguel Ángel Suárez, nestas três décadas a Binter já transportou mais de 60 milhões de passageiros realizando mais de um milhão de voos. Com 1.300 colaboradores, além de assegurar as ligações inter-ilhas nos arquipélagos de Canárias e de Cabo Verde, onde são “líderes absolutos”, destacou.

Com a ambição de continuar a expandir-se, Ángel Suárez destacou os “grandes resultados de satisfação” que a Binter tem merecido dos seus clientes. Nomeadamente a pontuação superior a 9 numa escala de 10 e a pontualidade superior a 95%.