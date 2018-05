Cão resgatado de poço em Machico

Um cão foi resgatado por populares, ontem, depois de ter caído dentro de um poço, em Machico.

Segundo foi possível apurar, o animal seguia com o dono, mas acabou por cair para dentro de um poço, na Ribeira Grande. Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados para o sucedido, por volta das 12 horas, tendo enviado para o local um veículo com três elementos e o respectivo material para proceder à retirada do animal.

No entanto, quando chegaram ao local, o canídeo já tinha sido tirado do interior do poço por populares que, apercebendo-se do sucedido, decidiram ajudar.

Os bombeiros regressaram assim ao quartel sem ter sido necessário qualquer tipo intervenção da sua parte. Quanto ao animal, aparentemente, não apresentava qualquer tipo de ferimento. A.D.F.