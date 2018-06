Cão perdido é desculpa para assaltar casas nos Canhas

Diversas moradias têm sido assaltadas na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol. Os furtos têm ocorrido essencialmente em casas de pessoas idosas e de emigrantes tendo, em alguns casos, sido perpetrados em plena luz do dia e com os donos em casa.

Segundo alguns residentes, esta onda de assaltos teve início depois da Páscoa. Desde então, têm ocorrido com bastante frequência, o que está a deixar a população “aterrorizada, com medo de perder o trabalho de uma vida”.

O ouro é o principal alvo dos ladrões. Mas quando não o encontram furtam o que existe, desde bicicletas, televisões e até garrafas de bebidas alcoólicas. Para não falar nas elevadas quantias de dinheiro que têm desaparecido das casas de alguns idosos, que acreditam ser o local mais seguro para guardar as suas poupanças.

Apesar de não saberem se os furtos foram ou não cometidos pelos mesmos indivíduos, as suspeitas de alguns moradores recaem sobre um casal ainda jovem. “Duas caras que não são conhecidas na zona”, garantem.

Um dos residentes, que pediu para não ser identificado, revelou que este casal terá assaltado recentemente a casa de uma idosa, no Caminho do Lombo do Meio, com a desculpa de que estava à procura de um cão que se tinha perdido.

Tudo aconteceu em pleno dia, contou. Uma mulher de cabelos loiros encaracolados foi até à casa desta idosa e perguntou se a mesma tinha visto um cãozinho que se tinha perdido naquela zona. Enquanto distraía a senhora, um homem entrou no interior da sua residência e furtou ouro e dinheiro.

Passado algum tempo, a idosa apercebeu-se que tinha sido assaltada e foi chamar a vizinha, que avistou um indivíduo vestido de calças pretas, camisa branca e uma mochila às costas e escapar da casa, passando por cima de um tanque de rega.

A mulher perguntou-lhe o que estava ali a fazer e o mesmo terá respondido que andava à procura de um cão perdido, colocando-se em fuga para parte incerta. A vizinha tentou ir atrás dele mas sofreu uma queda e teve de receber tratamento hospitalar.

Entretanto, a Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. Os agentes policiais estiveram à procura dos indivíduos nas redondezas mas não terão conseguido interceptar os autores do crime.

Sabe-se também que recentemente uma outra casa foi alvo de furto junto à Igreja dos Canhas. A proprietária da habitação saiu de casa por breves instantes e quando regressou encontrou a habitação remexida e sem alguns dos seus pertences.

Esta situação tem deixado a população dos Canhas apreensiva. Os residentes dizem estar receosos e pedem mais vigilância às autoridades.