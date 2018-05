Cantora Jazzmeia Horn, trio Bandwagon e quarteto de luxo completam cartaz do Funchal Jazz Festival 2018

Depois de revelarmos os três nomes responsáveis pelo primeiro concerto de cada uma das noites de jazz no Parque de Santa Catarina (Ricardo Toscano Quarteto a 12 de Julho, o Vijay Iyer Sextet a 13 e um trio constituído por Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter a 14), eis que hoje anunciamos finalmente os três nomes que vão fechar cada uma das noites da edição de 2018 do Funchal Jazz Festival.

Assim, no dia 12 de Julho, pelas 23 horas, e após o concerto de Ricardo Toscano, o festival apresenta a cantora Jazzmeia Horn, “a grande revelação jazzística do ano”, conforme sublinha Paulo Barbosa, director artístico do Funchal Jazz. Premiada já este ano pelos críticos da Jazz Times como ‘Best New Artist’, Jazzmeia Horn acaba de conquistar o título de ‘Up and Coming Musician of the Year’ pela Jazz Journalists Association e foi nomeada para um Grammy, os maiores prémios da indústria musical.

A ascensão desta nova estrela do jazz não poderia ter sido mais vertiginosa: em 2013, Jazzmeia Horn concorreu ao ‘Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition’ e ganhou o 1.º lugar; em 2015 concorreu ao ‘Thelonious Monk International Competition’, saindo igualmente vitoriosa; na sequência desta conquista gravou para a Prestige / Concord o álbum ‘Social Call’, que foi de imediato nomeado para o Grammy de melhor álbum de jazz vocal.

“Jazzmeia Horn é uma cantora que se sente que não poderia ser outra coisa. A entrega ao momento e a alma profunda com que canta tudo em que meta a sua voz é garantia de um contágio constante de toda e qualquer plateia perante a qual se apresente. Um momento que não se quer perder, no dia 12, quinta-feira, a primeira noite do Funchal Jazz 2018”, diz Paulo Barbosa.

No dia seguinte, 13 de Julho, o concerto que se segue ao do Vijay Iyer Sextet é da responsabilidade de um quarteto co-liderado pelo baterista Billy Hart e pelo saxofonista Joshua Redman.

Aos 78 anos, e tendo tocado e gravado com todos os grandes nomes do jazz que se possa imaginar (Miles Davis, Herbie Hancock, Stan Getz, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Jimmy Smith, Wes Montgomery, entre outros), Billy Hart “é o tipo de mestre que se recusa a envelhecer, pelo menos musicalmente, tocando em muitos grupos, mas liderando sempre um constituído por músicos bem mais jovens do que ele”, como é o caso dos “músicos que cá se apresentarão com o baterista e com Joshua Redman: Ethan Iverson, conhecido pianista do super-trio The Bad Plus, e Ben Street, um dos mais requisitados contrabaixistas das duas últimas décadas”.

Joshua Redman é, nas palavras de Paulo Barbosa, “a significativa cereja no topo de um significativo bolo”. “Prodigioso saxofonista, com um dos mais belos e aveludados sons de sax tenor dos últimos tempos, e improvisador de excepção, Redman é, como se o resto não bastasse, um fã do ‘groove’, um ingrediente que torna a sua música particularmente irresistível”.

Finalmente, no último dia do festival, a 14 de Julho, sábado, e após a actuação do contrabaixista Dave Holland, do tocador de tabla Zakir Hussain e do saxofonista Chris Potter, o concerto de encerramento do festival estará a cargo de um trio que está junto desde 2000 e que é “incontornável referência no jazz do século XXI”. Trata-se do Bandwagon do pianista Jason Moran, com o baixista Tarus Mateen e o baterista Nasheet Waits. A relevância de Jason Moran é de tal ordem que, “Scott DeVeaux e Gary Giddins, num dos grandes manuais de história do jazz, lhe dedicam o último capítulo”.

Moran e o seu Bandwagon “ancoram-se em quase toda a tradição do jazz para fazerem um jazz de hoje”, no qual “o hip-hop e o drum & bass surgem tão naturalmente quanto Billie Holiday, Fats Waller ou Duke Ellington”.

De resto, Moran é senhor de “uma música na qual tudo parece fazer sentido, na qual qualquer ingrediente, por mais inesperado que seja, é sempre muito bem-vindo e invariavelmente muito bem utilizado”. Um projecto que encerra o Funchal Jazz numa nota muito alta e bem ilustrativa da contínua vitalidade do jazz nos dias de hoje.

Finalmente, para fazer arrancar as ‘jam sessions’ que, nas três noites do festival e até às tantas da madrugada, decorrerão no Scat Funchal Music Club & Restaurant, o guitarrista André Santos juntar-se-á a Ricardo Toscano e aos restantes membros do seu quarteto, esperando-se, como vem sendo hábito, que se juntem depois vários músicos do palco principal, mas agora num ambiente mais intimista e descontraído, mais ‘jazz club’.