Cantora Brenda Navarrete vem criar ‘Raízes’ à Madeira

Brenda Navarrete vem directamente de Cuba para actuar no Festival ‘Raízes do Atlântico’. A cantora e compositora sobe ao palco, no dia 14 de Junho, pelas 22h30, sendo esta a última artista a ser revelada pela organização do evento que, este ano, se realiza na Praça do Povo, nos dias 14, 15 e 16 de Junho.

A cantora entrou para o mundo da música por causa da irmã que tocava piano. Quando era pequena, acompanhava Melvis Santa brincando com as mãos numa mesa ou em cima das suas próprias pernas, até que um dia perguntaram o que queria aprender a tocar e respondeu sem hesitar que era percussão.

A artista sempre gostou de bateria e, por isso, inscreveu-se na Escola de Música Elementar Manuel Saumell, embora a irmã tivesse insistido que Brenda Navarrete deveria aprender a tocar um instrumento mais suave, porque era muito activa e precisava de se acalmar. Na altura, quase escolheu a flauta, mas não gostou. Quando foi para o Conservatório Amadeo Roldán, o conhecido artista Joaquín Betancourt entrou em contacto com a jovem para se juntar à sua banda de jazz, mas foi nessa altura que uma das suas professoras serviu de inspiração para que começasse a cantar.

Depois de ter feito parte de várias formações musicais, decidiu criar o seu próprio grupo. Experiências que fizeram de Brenda Navarrete uma artista conceituada no mundo da música, sendo conhecido por ‘misturar’ vários estilos.

O seu primeiro trabalho discográfico, intitulado ‘My World’, inclui essa fusão musical, onde junta os estilos alternativos, jazz e afro-cubana, através de temas compostos pela própria e alguns tradicionais, bem ao estilo cubano. Destaque para a participação de artistas de ‘peso’ neste álbum que, de acordo com a cantora, dão um outro ‘brilho’ ao CD, como Polito Ibáñez, Elaín Morales, Usaín del Monte, Robertico Carcassés, Julito Padrón e Issac Delgado.

A artista, que sente adrenalina quando sobe ao palco e que acredita que pode mudar o mundo com o seu talento, foi a grande vencedora do prémio ‘La Fiesta del Tambor 2010’. Um ‘furacão’ que vem à Madeira actuar depois dos madeirenses Xarabanda, que sobem ao palco, no mesmo dia, pelas 21 horas.

Recorde-se que, e tal como o DIÁRIO já havia noticiado, no dia 15 de Junho, pelas 21 horas, é a vez de actuar a Brigada Vitor Jara, uma banda portuguesa, que foi criada em 1975 por um grupo de jovens de Coimbra. A formação musical mantém-se ainda em actividade, tendo lançado o seu mais recente disco, a colectânea ‘Ó Brigada’, em 2015.

Arnaldo de Carvalho na percussão e coros, Aurélio Malva nobandolim, guitarra, gaita de foles, viola braguesa e voz solo, Catarina Moura na voz, José Tovim no Baixo e coros, Joaquim Teles (Quiné) na bateria e percussão, Luís Garção Nunes na guitarra, viola beiroa, viola toeira e cavaquinho, Manuel Rocha no violino e bandolim, Ricardo Dias no pfano, flauta, acordeão e gaita de fole e Rui Curto no acordeão e concertina são os elementos que fazem parte desta ‘brigada.

Depois de Portugal mostrar o que vale é a vez de ‘entrar em cena’, pelas 22h30, a cantora de ascendência cabo-verdiana Lura. A sua carreira começou em 1996, aos 21 anos, quando gravou seu primeiro álbum, cuja música ‘Nha Vida’ foi um sucesso imediato, tanto que foi convidada para participar no projecto discográfico ‘Red Hot + Lisbon’, que reuniu grandes nomes da música lusófona. Destaque, ainda para o ano de 1998 em que acompanhou Cesária Évora, o maior nome da música caboverdeana, em dois importantes projectos, tendo inclucive feito a abertura de espectáculos daquela cantora na ‘Expo’98’ e participado, em Paris, em concertos do projecto ‘Cesária & friends’.

A magia do ‘Raízes’ continua, no dia 16 de Junho, pelas 21 horas, com Vitor Sardinha, que sobe ao palco com o projecto ‘Terras da Vera Cruz’. Uma actuação feita da Madeira para a Madeira ou o evento não fosse promovido pela Região, sendo um dos maiores que se realiza a este nível.

Neste que é o último dia do Festival ‘Raízes do Atlântico’, actua a brasileira Simone, que é a cabeça-de-cartaz da edição deste ano. A cantora, de 68 anos, é um dos grandes nomes da música popular brasileira, dando voz a diversos temas que ainda hoje são recordados.

A brasileira comemora 45 anos de carreira, tendo o seu percurso começado com o lançamento do seu primeiro disco ‘Simone’. Ao longo dos anos, cantou temas compostos para si e para outros, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Gilberto Gil, Gonzaguinha, Ivan Lins, Roberto Carlos, Michael Sullivan, Adriana Calcanhoto, Ana Maria, João Bosco, Gal Costa, Martinho da Vila e Edu Lobo.

A conceituada artista do Brasil fecha em grande o evento, de entrada livre, que é produzido pela Direcção de Serviços de Apoio à Gestão e Divulgação Cultural, da Direcção Regional de Cultura, e está integrado nas comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo.