“cantinho do céu virou autêntico inferno”

No Funchal já não se vende como antigamente. A senhora Maria, que antes deixava a loja aberta para ir tomar café, agora tem a porta trancada com duas voltas e está sempre de olhos postos no estabelecimento, “não vá o diabo tecê-las”.

Paulo, outro comerciante, gastou centenas de euros em alarmes e câmaras de videovigilância, pois diz que não se sente seguro nem com a própria loja fechada.

Também o senhor José queixa-se que as vendas estão a diminuir devido aos assaltos que têm ocorrido com bastante frequência nos últimos tempos e que “não deixam ninguém dormir descansado”.

Segundo estes três vendedores da freguesia de São Pedro, uma das mais afectadas por esta onda de assaltos, “a zona que se dizia ser um cantinho do céu virou recentemente um autêntico inferno”.

E o suspeito é sempre o mesmo, garantem. De acordo os comerciantes, trata-se de um indivíduo já referenciado pelas autoridades por crimes de furto, conhecido pela alcunha de ‘Paulo, o Xavelha’. Um homem que conta já com mais de 120 denúncias na Polícia de Segurança Pública, que deram azo à abertura de mais de 80 processos crime.

“Mas ninguém o prende. Ele rouba e ainda anda aqui a passear e a gozar com a cara das pessoas”, referiram outros vendedores, garantindo que o indivíduo em questão anda sempre armado e que “não tem dó nem piedade de ninguém, atacando quem, de alguma forma, lhe faz frente”.

“Até a Polícia parece já não saber como actuar porque sabe que o Juiz o coloca em liberdade”, acrescentaram as mesmas fontes, que pediram para não ser identificadas com medo de represálias.

Dezenas de assaltos motivam abaixo-assinado

Nas últimas semanas mais de dez estabelecimentos foram assaltados na freguesia de São Pedro, alegadamente pela mesma pessoa. A insegurança é tanta que houve até quem confessasse chegar a ter medo de ir trabalhar.

“Há dias, cheguei aqui às quatro da manhã. Parei o carro, olhei para todo o lado e não saí sem ter a certeza de que não estava a ser seguido. Quando cheguei ao bar consegui abrir a porta mas como a mesma tinha sido forçada (pela oitava vez) já não a consegui trancar. Por incrível que pareça, tive que colocar várias cadeiras e mesas atrás da porta com medo que o assaltante aparecesse. É incrível ao tempo que se chegou”, contou o proprietário do espaço, que diz estar a perder clientela “porque as pessoas sabem o que está a acontecer e recusam circular nestas ruas depois das 19 horas”.

Mas além dos assaltos aos estabelecimentos comerciais, também várias pessoas têm sido roubadas. Recentemente, duas raparigas foram assaltadas junto a um supermercado, tendo o assaltante proferido ameaças com uma seringa, de forma a obrigá-las a lhe entregar o dinheiro que tinham. Outro homem ofereceu resistência quando foi confrontado pelo ladrão e terá sido esfaqueado nas imediações da igreja de São Pedro, contou outro cidadão que pediu anonimato.

Esta situação “limite” fez com que cerca de 50 pessoas assinassem um documento e o entregassem ao presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, a pedir um reforço da segurança naquela zona. Os comerciantes e moradores dizem querer mais policiamento e pedem também mais iluminação nesta freguesia que “tem várias ruas escusas”.

Polícia Municipal faz falta

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, António Gomes, mostrou-se preocupado com esta situação e explicou que já pediu à Esquadra da Polícia de Segurança Pública para aumentar a frequência do policiamento nesta freguesia, entre as 23 horas e as 4 horas da manhã.

Relativamente à falta de iluminação, disse que está a tentar, juntamente com a Câmara Municipal do Funchal, encontrar uma solução para este problema.

António Gomes acrescentou ainda que irá continuar a fazer algumas actividades neste espaço, de forma a dinamizá-lo, mas confessou que muitas das competências “estão fora do alcance da Junta de Freguesia”.

No entanto, não esconde que “seria importante haver uma Polícia Municipal porque assim toda a zona centro do Funchal seria mais bem controlada e teríamos mais agentes na rua”. “Era também importante mais guardas-nocturnos mas isso é um serviço privado e tem o seu custo”, frisou, pedindo à população para permanecer atenta e reforçar as portas porque os assaltos têm sido perpetrados todos da mesma forma: “O assaltante tem utilizado uma ferramenta para forçar as fechaduras das portas e aceder ao interior dos espaços”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, foram vários os prejuízos causados em alguns espaços desta freguesia. De uma papelaria, foram levados dois drones, avaliados em cerca de 500 euros, vários brinquedos, num valor que ultrapassa os mil euros, duas canetas de marca parker, cada uma com um custo aproximado a 200 euros e um skate eléctrico, também ele estimado em 200 euros.

De uma outra loja foi furtado um tablet de 500 euros, em pleno dia, e de um bar situado nas imediações foram levadas diversas garrafas de bebidas alcoólicas, num valor superior a 200 euros, e ainda dinheiro da máquina do tabaco.

Foi ainda assaltada uma livraria, um cabeleireiro, uma padaria e vários outros estabelecimentos tinham a porta forçada.

Além destas, uma outra loja foi assaltada na Rua da Figueira Preta, de onde levaram três motosserras, num valor que ascende os 900 euros. Um restaurante foi também vandalizado e assaltado nesta mesma zona.

Tal como foi referido acima, os comerciantes acreditam que o autor dos furtos é ‘Paulo, o Xavelha’, que foi também apanhado em flagrante delito a assaltar um bar localizado na Rua das Hortas.

Nem a loja de segunda mão escapou

Mas há mais. Uma loja de venda de artigos em segunda mão, situada na Rua dos Ferreiros, foi assaltada na madrugada da última quinta-feira. A proprietária diz não ter dado por falta de nenhuma peça, apenas de um mealheiro que estava em cima do balcão e que continha cerca de 10 euros em moedas.

O assaltante arrombou a porta de vidro para entrar na loja, tendo causado um prejuízo que ronda os 300 euros. De acordo com a dona deste espaço, esta foi a quinta vez que tentaram forçar a porta desde que a loja abriu portas, há quatro meses.

A empresária diz ser “muito mau o que tem vindo a acontecer nos últimos tempos” e lembra que “mais vale pedir do que roubar quem trabalha de sol a sol para ter alguma coisa na vida”.

Sabe-se ainda que, na última semana, uma outra loja foi assaltada na Rua da Carreira, não tendo sido possível apurar o valor furtado.

Os comerciantes pedem uma intervenção por parte das entidades competentes, referindo que “se ninguém fizer nada qualquer dia esta ilha vai parecer a Venezuela”.