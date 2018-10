Canoagem fecha época lusa com duas medalhas

A canoagem nacional fechou, no passado fim-de-semana a época 2018 destinada ao Campeonato Nacional de canoagem de mar, e onde a Madeira terminou da melhor forma com a conquista de um título nacional e ainda uma medalha de bronze.

Na sétima etapa e última do campeonato, que teve lugar em Lagoa, no Algarve, o jovem Bernardo Pereira veio a ser a grande figura no escalão de juniores....