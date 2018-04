Canção sobre trabalho infantil conquistou festival este ano

Para o governante, a longevidade do evento, é uma prova do “esforço muito grande” do Governo Regional por manter viva a tradição. “Isto acaba por ser uma festa que vai desde o miúdo pequenino até aos avós”.

Pedro Calado esteve presente. O vice-presidente acompanha há vários anos o festival, um formato que marca gerações. “Eu lembro-me de ser pequenino, com dez, onze anos, e já assistíamos a estes eventos aqui no Casino da Madeira”.

A história de um menino que não pode ser menino deu a vitória ontem a outro. Diogo de Sousa Silva com o tema ‘Fabo’, alusivo ao trabalho infantil, conquistou o primeiro lugar no Festival da Canção Infantil da Madeira. O rapaz de 9 anos que quando for grande quer ser violinista ficou surpreendido e sem palavras perante o anúncio de que a sua canção, composta pelo pai, João Paulo Silva, e com letra de Ana Paula Vicente, tinha sido a preferida do júri. Diogo voltaria ainda a estar em destaque minutos depois, com a escolha de ‘Fabo’ para o prémio ‘Canção recomendada para crianças’.

Em segundo lugar na 37.ª edição do evento, que decorreu no Centro de Congressos da Madeira, ficou Júlia Ochôa com o tema ‘A lua e o mar’, com letra de Adriana Faria e música de Márcio Faria, músico este que esteve também na composição da canção que ficou em terceiro lugar na lista de premiados, ‘Acredito no melhor’, cantada por Inês Freitas e com letra de Natália Pita.

No final, já longe das câmaras mas ainda dentro da agitação, Diogo de Sousa confessou que não estava à espera. “É uma sensação boa, repentina, e logo fiquei com muita alegria”. A participar pela primeira vez, descreveu a experiência como “boa e divertida”.

‘Fabo’ tem a particularidade de contar a história de um menino em África que trabalha numa plantação de cacau e que não tem oportunidade de brincar. “O Fabo trabalhava muito. O Fabo podia ganhar, tal como nós”, disse Diogo, consciente de que há muitos Fabos por esse mundo fora.

O pai e compositor da música também não estava à espera. “Esta canção é uma canção de esperança”, rotulou. “Não é tão animada, mas acho que é uma mensagem muito válida”. João Paulo Silva, também se estreou nos festivais. “Deu trabalho mas compensa. E ver que a nossa mensagem foi entendida, foi aceite... As pessoas gostaram da mensagem e acho que isso também é importante”.

Ana Paula confessou-se em palavras. “A mensagem não tem nada escondido. É aquilo. Resulta de uma dor muito grande, que é a ausência de poder brincar, de por exemplo poder ouvir música, deste menino que é o Fabo, que não tem direito a nada disto, que não tinha direito a nada disto. Nesta altura o Fabo já deve ser mais crescido”.

Fabo existe. Existe enquanto pessoa e enquanto imagem das muitas crianças que são forçadas a trabalhar. A letra foi inspirada num documentário que falava das plantações de cacau. “Quando comeres chocolate/ Lembra-te deste menino/ Que trabalha sem parar/ como se não fosse menino”, finaliza a canção.