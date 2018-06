Campeonato arranca no Faial a 10 de Junho

O Campeonato de Supermoto da Madeira 2018 contará com um total de cinco provas, a primeira das quais no próximo dia 10 de Junho, numa época que promete uma intensa disputa pelo título entre os principais competidores.

Este campeonato, que este ano é organizado conjuntamente pelo Motor Clube da Madeira e pela União Desportiva de Santana, com o apoio da Associação de Motociclismo da Madeira (AMM), foi ontem apresentado numa conferência de imprensa realizada em São Jorge.

Como se disse, o campeonato arranca no dia 10 de Junho, com uma prova no Kartódromo do Faial. Circuito que voltará a ser palco da competição em Setembro. Pelo meio os participantes terão pela frente duas provas disputadas no centro da vila do Porto Moniz, em Julho, e no Parque Desportivo da Água de Pena, em Machico (Agosto). O campeonato encerra em Outubro, no Porto Santo.

Na apresentação do campeonato de 2018, o presidente da AMM, Nélio Olim, recordou o trabalho desenvolvido pelo Motor Clube da Madeira no ano passado, que fez renascer a competição na Região, após um interregno de oito anos. “O número de pilotos que apareceram no ano passado até foi significativo e simpático para aquilo que tínhamos como ambição numa época de relançamento da modalidade”, vincou, admitindo que as expectativas eram de ter “seis a sete pilotos a competir e acabámos por ter provas com 14”.

Este ano, acrescenta, “temos a previsão de uma subida em termos do número médio de participantes”.

Em termos competitivos, Nélio Olim espera um campeonato muito disputado, lembrando que pilotos como Hugo Silva e Dinarte Nóbrega adquiriram motas novas, enquanto Rúben Quaresma fez uma actualização em termos de performance da sua mota. Por outro lado, “alguns pilotos que rodaram no ano passado a meia tabela, adquiriram motas novas e também podem ter uma palavra a dizer em termos da disputa pelas vitórias”, sublinha.

“Por tudo isto, acho que o Supermoto tem tudo para se afirmar, a nível regional, como a modalidade rainha em termos de motociclismo”, concluiu Nélio Olim.