Os campeões regionais de andebol em iniciados masculinos e juvenis femininos estreiam-se hoje nos Campeonatos Nacionais, na fase de apuramento, onde irão lutar por uma vaga rumo à fase final.

Em Alcanena a equipa feminina do Club Sports Madeira tem pela frente, como adversários o JAC-Alcanena, Alavarium e Juventude do Mar, e onde apenas o primeiro classificado ruma à fase que irá ditar o campeão nacional. O ‘Sports’ estreia-se esta noite, pelas 20 horas, enquanto amanhã irá defrontar o Alavarium (15 horas) e no domingo a formação da casa (12 horas).

Quanto a equipa de iniciados verde-rubra, ruma até Beja, onde integra a zona 2 da fase de apuramento e onde os dois primeiros classificados garantem o passaporte para a fase final. Hoje os insulares defrontam o São Bernardo (20 horas), enquanto no sábado mede forças com o Sporting (17 horas) e no domingo o Zona Azul (12 horas).

AAM solidária com árbitros

A Associação de Andebol da Madeira expressou ontem a sua total solidariedade com os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, depois das notícias que vieram a público sobre corrupção no andebol português.

“A Direcção da Associação de Andebol da Madeira, face às notícias que vieram a público nos últimos dias, vem por este meio expressar a sua solidariedade e apoio aos árbitros Duarte Santos e Ricardo Freitas, dupla de reconhecido prestígio regional, nacional e internacional que muito tem contribuído com o seu profissionalismo para o prestígio da arbitragem na modalidade de andebol”, lê-se no comunicado enviado à imprensa.