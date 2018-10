Campeões que não treinam

A Casa do Povo de São Vicente é um caso de sucesso no futsal regional. Com apenas dois anos de existência, a equipa vicentina conquistou na época passada o Campeonato Regional das Casas do Povo e a Taça Inatel e, já esta época, dando continuidade aos sucessos anteriores, na última sexta-feira, venceu a Supertaça, ao bater o Jardim da Serra por 2-1.

Os vicentinos tornaram-se, assim, um ‘alvo a abater’ para a concorrência, nomeadamente no campeonato desta temporada, que arranca na segunda-feira – Casa do Povo de São Vicente recebe a Casa do Povo de São Martinho, às 21 horas, no Pavilhão de São Vicente – e que contará com 15 equipas, mais duas do que na época anterior, sinónimo do crescimento e entusiasmo que esta competição organizada pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), em parceria com o Inatel, tem vindo a garantir.

“O sucesso deve-se, evidentemente, aos jogadores e à organização, bem como ao espírito de grupo e à vontade de toda uma equipa”, elogiou o presidente da Casa do Povo de São Vicente, José Carlos Oliveira, em declarações ao DIÁRIO, sem pejo em admitir que os êxitos não se devem à força do trabalho.

“Todos os jogadores que constituem este grupo trabalha e só antes do campeonato é que conseguimos fazer um treino por semana. Mas depois do início do campeonato só esporadicamente é que treinamos, por causa dos afazeres profissionais de cada um”, explicou o dirigente, que também é o treinador da equipa.

Porque o objectivo da competição organizada pela ACAPORAMA e Inatel é, acima de tudo, o “desporto e lazer”, os vicentinos fazem sempre questão de privilegiar os convívios, como forma de fortalecer o espírito de grupo. “É fundamental”, assumiu o presidente, que sobre a edição deste ano do campeonato, vincou “com agrado” o crescimento do número de equipas. “É uma maneira deste pessoal trabalhador ocupar um pouco do seu tempo, praticando desporto e mostrando qualidade. Aliás, temos assistido a bons espectáculos. Tanto assim é que muitas equipas que actuam no regional contrataram jogadores que jogavam neste campeonato. Por exemplo, no nosso caso perdemos o Rony Jardim”, esclareceu José Carlos Oliveira, recordando que cada equipa só pode ter dois jogadores fora do concelho.

Sobre os objectivos para esta nova aventura, o dirigente vicentino assumiu a vontade de querer continuar a vencer. “Temos um lema que é de entrar em todos os jogos para ganhar. O ano passado terminámos o campeonato com duas derrotas mas garantimos o título e na segunda-feira, no nosso primeiro jogo, vamos com a ambição de ganhar”, disse.

Apesar desta determinação, José Carlos Oliveira fez questão de vincar o valor dos adversários, muitos dos quais com bons e importantes reforços. “Perdemos um jogador influente mas colmatámos essa saída com alguns elementos novos, naturais do nosso concelho. Vamos ver como vai decorrer o campeonato. Mas os nossos objectivos são os mesmos”, insistiu o dirigente.

Capitão valoriza convívios

Por sua vez, o capitão de equipa, Hélder Filipe Freitas, mais conhecido por ‘Laranja’, apesar dos êxitos somados, avança que a Casa do Povo de São Vicente “não tem uma equipa de luxo”. “Apenas pessoas que gostam de jogar à bola e que aproveitam os jogos como um momento de escapatória do dia-a-dia e para se divertirem. Não treinamos, porque não temos tempo, creio que não somos os únicos, e o sucesso está no facto de darmos o nosso melhor quando estamos juntos, fazendo de tudo para conseguirmos vitórias”, resumiu, assumindo que o “objectivo é igualar ou melhorar o ano anterior”.

“O primeiro ano foi uma boa experiência, no segundo conseguimos ser campeões, este ano já vencemos a Supertaça, o que é algo inédito, e, obviamente, se nos deixarem vamos continuar lá em cima a lutar pelos mesmos objectivos”, vincou ‘Laranja’, que está à espera de um campeonato ainda mais competitivo. “Até porque há atletas que jogavam futsal federado e que optaram por esta vertente puramente amadora. As equipas estão muito mais fortes do que aquilo que eram no passado. Portanto, será muito mais difícil chegarmos ao topo”, adiantou.

Hélder Filipe Freitas fez ainda questão de vincar e elogiar o “apoio dos adeptos, dos patrocinadores e da direcção da Casa do Povo de São Vicente. “Todos nos ajudam e são todos importantes”, frisou, realçando, a finalizar, que os convívios entre estas partes “é algo que não pode faltar”. “Sem os convívios não existia esta equipa. Há sempre o querer ganhar, está bem incutido, mas a vertente social é também determinante”, rematou.