Campeão do US Open teve ‘estreia’ na Madeira

O norte-americano Brooks Koepka conquistou ontem pela segunda vez consecutiva o US Open em golfe, impondo-se por uma pancada ao britânico Tommy Fleetwood, que igualou a mais baixa ronda de sempre neste ‘major’, que teve como prémios monetários, um total de 12 milhões de dólares.

A curiosidade da vitória deste golfista de 28 anos, vai para o facto de ter começado a dar nas vistas em termos mundiais em 2013, onde começou a sua carreira como profissional, tendo vencido três torneios do Challenge Tour e com a curiosidade de ter tido uma passagem pelo Madeira Islands Open Portugal - BPI, onde veio a conquistar o 24.º lugar na edição desse ano, disputado no Santo da Serra, para depois fechar o ano como o terceiro melhor jogador da II divisão do Circuito Europeu.

Como se não bastasse o segundo classificado do US Open, o britânico Tommy Fleetwood que se tornou no sexto golfista na história deste ‘Major’ a completar a volta em 63 pancadas também foi um dos jogadores que competiu no evento madeirense, em 2012 e 2011, tendo sido 51.º e 20.º classificado respectivamente.