Um camião incendiou-se, durante a manhã de ontem, quando circulava na via rápida, no sentido Funchal-Ribeira Brava. O caso ocorreu junto à saída para o Campanário.

O veículo pesado de transporte de mercadorias ficou com a parte dianteira completamente carbonizada.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no local com um veículo de combate a incêndios.

A circulação...