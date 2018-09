Câmaras investem cerca de 700 mil em manuais escolares

As famílias madeirenses poupam mais de 700 mil euros com as medidas de apoio extraordinários em manuais escolares que nos últimos anos vêm sendo adoptadas pelos vários municípios da Região e que deve chegar a quase 12.500 alunos. A escola está a começar e as famílias vêem-se confrontadas com uma série de despesas extra. As câmaras têm vindo na generalidade a aliviar a carga com...