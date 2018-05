Câmara vai requalificar centro histórico do Monte

A Câmara Municipal do Funchal vai avançar com a requalificação total do centro histórico da freguesia do Monte. A decisão já está tomada pelo executivo liderado por Paulo Cafôfo e contempla intervenções urbanísticas e paisagísticas significativas, entre o Caminho de Ferro e o Largo das Babosas, cuja ligação directa será, igualmente, optimizada.

O projecto irá prever o abate de diversas árvores e replantação de outras espécies, o devido enquadramento para o núcleo histórico-cultural que vai nascer na antiga Estação do Monte, a melhoria das condições de acesso aos autocarros turísticos e uma requalificação urbanística e paisagística de todo o percurso, incluindo a partida dos carros de cesto, junto à recém-inaugurada sede dos Carreiros do Monte.

Em vez de intervenções pontuais, a autarquia opta por apresentar uma solução global e multifacetada para uma área da cidade que “desde há muito tempo demonstra carências de diversas ordens e que qualificará o centro da freguesia do Monte a nível arquitectónico e de mobilidade, com as garantias que se exigem a nível de segurança”.

O arquitecto paisagista João Gomes da Silva, Prémio Valmor de 2004, e co-autor do complexo das Salinas em Câmara de Lobos, é o escolhido para esta intervenção que terá várias fases.

Mudança na paisagem

Depois de vários meses de avaliação e ponderação sobre uma solução que concretizasse uma requalificação alargada do centro histórico do Monte, a CMF estima que até ao próximo ano tenha em mãos o projexto urbanístico e paisagista que, primeiro, resolva de uma vez por todas os problemas antigos e estruturais que afectam aquele que é um dos locais mais turísticos e mais visitados da cidade do Funchal, e que não deixe qualquer dúvida sobre questões de segurança. Ou seja, a Câmara tem conta a tragédia de Agosto de 2017 neste olhar que assume ser regenerador de um espaço agora estigmatizado.

Daí que uma das vertentes contempladas no projecto está relacionada com o abate de várias árvores, a par de plantação simultânea de espécies que confiram uma estética adequada à história e romantismo do Monte, deixando assim de haver dúvidas sobre questões de segurança.

A autarquia já fez um estudo preliminar da área e simulações 3D (ver fotografia comparativa), de modo a obter uma perspectiva visual o mais realista possível sobre os diversos cenários de intervenções que se possam fazer na área.

Melhorias na mobilidade

A intervenção terá impacto muito significativo, pelo que a Câmara Municipal do Funchal irá apostar num projecto paisagístico especializado, que responderá não só à transformação da paisagem, mas que virá igualmente resolver questões prementes em termos de mobilidade naquela zona, nomeadamente no que concerne a melhores condições de acesso aos autocarros turísticos, e ao descongestionamento do trânsito por eles provocado.

A zona de partidas dos carros de cestos será igualmente intervencionada nesta aposta de beneficiação global, dotando-a finalmente de uma estrutura mais consentânea com o prestígio desta actividade e dando-lhe a dignidade que ela merece, já depois de, no passado mês de Fevereiro, Paulo Cafôfo ter inaugurado, a escassos metros, a primeira sede da Associação dos Carreiros do Monte, um compromisso assumido pelo actual Executivo e que levou a Autarquia a ceder e a remodelar um espaço municipal para o efeito.

O entendimento da CMF é que “não é possível ter uma beneficiação do centro da freguesia do Monte com medidas avulsas e desgarradas de uma estratégia integral, pelo que, a par e passo da salvaguarda da segurança daquela área a vários níveis, tornou-se impreterível definir as linhas orientadoras de uma requalificação total”, que uniformizasse projectos em curso, intervenções previstas de diversa ordem e a resolução de problemas antigos para todos os residentes e para os muitos turistas que visitam o Monte diariamente, os quais se arrastavam há longos anos.

A salvaguarda do património histórico, a sua valorização e requalificação são os propósitos para uma área que é uma das jóias do turismo do Funchal, pela sua história e significado.

Estação do comboio será núcleo histórico-cultural

Espaço interpretativo implica investimento que ronda os 400 mil euros

O investimento da Câmara Municipal do Funchal na requalificação do coração da freguesia do Monte não começou agora. A autarquia tem em curso, desde 2016, o projecto de recuperação da antiga estação do comboio no Monte, de modo a tornar o edifício num espaço de evocação de memória histórica, requalificando-o com uma infra-estrutura que também terá fins turísticos, o que é, de resto, uma das imagens de marca da freguesia.

O processo de aquisição do edifício pela CMF permitiu chegar a acordo com os cinco herdeiros proprietários do edifício, por uma verba a rondar os 200 mil euros, tendo a negociação sido bastante morosa, tal como o processo de desocupação do edifício. A intervenção prevista para a antiga Estação de Comboio do Monte será, agora, devidamente enquadrada na restante intervenção de fundo a nível urbanístico e de paisagem.

Conforme já foi anunciado, a Câmara Municipal vai recuperar esta estação intermédia da antiga empresa do Caminho de Ferro do Monte, para transformá-la num local de evocação histórica e de informação turística. A linha de caminho-de-ferro do Funchal foi inaugurada a 16 de julho de 1893, tendo o primeiro troço partida no Pombal (Funchal). Este foi estendido depois ao centro do Monte e até ao Terreiro da Luta, num total de quase quatro quilómetros, sendo utilizado por turistas e locais.

A autarquia vai, agora, repor a traça original do edifício, reabilitando-o para ser, tanto um espaço de memória, como de promoção do Turismo do Funchal. Não será um museu, mas um núcleo interpretativo de memória, com recursos multimédia, que vão permitir que qualquer turista ou entusiasta entre imediatamente em contacto com este capítulo da História do Funchal.

Os outros elementos incluídos neste projecto são um pequeno auditório, uma sala multiusos para actividades culturais e musicais, a transformação da antiga bilheteira em cafetaria e uma esplanada que permita a contemplação daquele emblemático local. O investimento estimado ascenderá aos 400 mil euros.

Arquitecto paisagista prestigiado e conhecedor do Funchal

A CMF escolheu o arquitecto João Gomes da Silva para elaborar o projecto de requalificação, que terá diferentes fases de investimento.

Diplomado em Arquitectura Paisagista pela Universidade de Évora em 1987, professor convidado em várias universidades (Versailles, Berlim, Harvard, Ohio e Cornell, Cagliari) e actualmente professor residente na Accademia Architettura Mendrisio e Universidade Autónoma Lisboa.

É um arquitecto galardoado com vários prémios: Schinkel Prize 1990-91 em Arquitectura Paisagista, prémio Valmor 2004 em co-autoria com Manuel Salgado pelo projecto de espaço público na Expo’98, prémio FAD de arquitectura paisagista, em co-autoria com o arquitecto Paulo David, 2007 pelo projecto das Salinas em Câmara de Lobos, e Prémio Piranesi, em co-autoria com o arquitecto João Luis Carrilho da Graça, 2010, pelo projecto do Castelo de São Jorge, entre outros.

Entre os seus diversos projectos encontram-se a reabilitação da frente ribeirinha de Lisboa – Ribeira das Naus, o espaço público da Expo’98, Castelo de São Jorge, complexo das Salinas, Promenade Praia Formosa-Câmara de Lobos, jardim do Palácio de Belém, jardim e paisagem do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, entre outros.

João Gomes da Silva foi coordenador científico do Gabinete da Cidade para as áreas de Território e Paisagem pelo que é conhecedor da cidade do Funchal.