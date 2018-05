Câmara pede bom senso ao Fisco

O vice-presidente da Câmara do Funchal pediu, em declarações à TSF-Madeira, bom senso à Autoridade Tributária (AT) no âmbito da execução fiscal que a Águas e Resíduos da Madeira avançou sobre a autarquia, com base nas dívidas da água e resíduos reclamada pela empresa pública ao município.

Miguel Silva Gouveia disse esperar que a AT “não avance” com a execução, uma vez que o dossier está a ser tratado no tribunal. “Há que haver bom senso nesta matéria”, sublinhou o responsável afirmando que a CMF pode também enveredar pelo mesmo mecanismo (das execuções fiscais) para receber os montantes em dívida do Governo Regional, ao nível do IRS, por exemplo, cuja dívida se situa nos 5 milhões.

Em resposta às declarações da presidente da ARM, ontem, em coferência de imprensa, o vice-presidente sublinha que as mesmas estão “repletas de incoerências”. “Afinal até receberam 10,7 milhões de euros”, destaca, criticando a postura da ARM e do Governo Regional. “Impuseram este modelo de gestão ao sector e querem que sejam os funchalenses a pagá-lo”, acrescenta.

O responsável camarário garante que “o que está em causa são os aumentos tarifários impostos pela ARM, sendo de 21% no fornecimento da água e passando de 23 para 79 euros por tonelada no caso dos resíduos”, o que representa um acréscimo de 3ME para 10ME (300%)”.

O que está também em causa no que respeita ao pagamento da dívida dos resíduos é uma “uma questão contabilística”, porque, no caso do fornecimento da água, a ARM tem emitido duas facturas (uma do valor reconhecido pela autarquia e outra com o valor contestado), mas foi “intransigente” para adoptar o mesmo procedimento no que diz respeito aos resíduos.