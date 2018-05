Câmara do P. Santo dá 14 mil euros a 4 clubes

Através de protocolos a serem firmados brevemente, a Câmara do Porto Santo vai dar 14 mil euros, a quatro instituições desportivas da ilha dourada, uma decisão que saiu da mais recente reunião autárquica. O PS, PSD e o Mais Porto Santo foram unânimes em aprovar as referidas verbas para ajudar no quotidiano das colectividades e nas suas modalidades.

Num total de 10 pontos, 4 foram muito importantes para as colectividades desportivas da ilha dourada, discutidos na reunião aberta ao público da Câmara realizada na manhã de ontem. As quatro deliberações foram aprovadas por unanimidade, contemplando assim o Clube Naval do Porto Santo, o Basquete Clube do Porto Santo, o Sporting Clube do Porto Santo e a Associação Desportiva ‘Os Profetas’.

No total, a edilidade vai dar a estas quatro instituições desportivas 14 mil euros: 5 mil para o Sporting do Porto Santo, 4 mil para o Clube Naval do Porto Santo, 3 mil euros para o Basket Clube do Porto Santo, e por fim, 2 mil à Associação ‘Os Profetas’.

“É importante dizer que cada colectividade recebeu consoante o seu programa de actividades que nos enviaram”, disse o presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos.

No entanto, o autarca reconhece que estes montantes monetários “são valores muito pequenos e sabemos que ninguém se governa com estas verbas”, mas salientou “que é aquilo que nós neste momento podemos dar”.

A edilidade sabe igualmente que cada “clube e cada modalidade têm os seus orçamentos, e que estas verbas são apenas para ajudar nos referidos orçamentos de cada colectividade”.

Para Idalino Vasconcelos, os clubes, dirigentes, bem como os desportistas, são fundamentais para ilha dourada: “Só temos uma sociedade saudável se ela praticar desporto”.

O autarca disse ainda que “tirar os miúdos e miúdas de casa é muito importante, uma vez que actualmente, com as novas tecnologias, eles (miúdos) querem sair cada vez menos de casa”. “Levá-los para o hóquei, para o mar, ou para o ténis, e ainda outras modalidades, todas têm de ser acarinhadas, agora e no futuro”, concluiu.