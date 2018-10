Câmara de Machico e Governo sem sintonia

Ricardo Franco aproveitou a cerimónia de comemoração do Dia do Concelho para ‘convidar’ o Governo Regional (GR) a sedear em Machico, no próximo ano, “a base” das comemorações dos 600 Anos dos Descobrimentos. Na resposta, Miguel Albuquerque afirmou que concordava “integralmente” com a proposta do autarca socialista, mas o que o presidente do GR acabou por ‘só’ garantir naquele concelho,...