A duvidosa validade jurídica e constitucional do Despacho que exclui a autarquia de Câmara de Lobos e todas as outras das regiões autónomas de se candidatarem à linha de financiamento criada pelo Governo da República para, em colaboração com as autarquias locais, promover a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais (CRO), está a revoltar Pedro Coelho. O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos (MCL) recusa aceitar a exclusão e insurge-se contra o tratamento desigual imposto por Lisboa. Admite por isso avançar com impugnação judicial para contestar as normas que deixam de parte os municípios insulares.

No cerne deste contencioso está a dotação inscrita na Lei do Orçamento de Estado 2018 de financiamento de projectos de interesse a desenvolver pelas autarquias locais com base em princípios de equidade e de equilíbrio na distribuição territorial, entretanto contrariada por um recente Despacho que veio por em causa os princípios da igualdade, imparcialidade e justiça, ao excluir as autarquias da Madeira e dos Açores da possibilidade de acederem ao financiamento anunciado.

Acontece que aquando da publicação do LOE 2018 e do anúncio do Governo da República da criação da linha de financiamento à construção de CRO’s, a autarquia câmara-lobense procedeu de imediato à identificação de um terreno municipal e à preparação de estudo prévio para a elaboração de candidatura ao dito programa de incentivos financeiros para a construção e modernização de CRO.

Já com o projecto feito, a DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais informou no passado dia 30 de Abril a autarquia liderada por Pedro Coelho que afinal, por se tratar de uma autarquia de uma região autónoma, estava excluída da possibilidade de aceder ao programa de financiamento.