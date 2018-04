Câmara de Lobos já avaliou 3,7 milhões em prejuízos provocados pelo temporal

Mesmo sem estarem ainda contabilizados os elevados estragos registados no cais do porto de abrigo de Câmara de Lobos, ultrapassa já os 3,7 milhões de euros (acresce IVA) a estimativa dos custos relativos aos danos e prejuízos registados naquele concelho, consequência do forte temporal que assolou a Região no final do passado mês de Fevereiro.

A avaliação aos estragos mais significativos, com excepção do porto da baía, consta no relatório integrado da operacionalização e plano de emergência levado a cabo pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, em articulação com a Divisão de Obras Municipais.

O documento com a inventariação de danos e prejuízos registados no Concelho de Câmara de Lobos, quer em domínio público, quer em domínio privado, já foi entregue ‘em mão’ por Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional.

Do total do valor estimado em prejuízos resultantes do evento meteorológico extremo, mais de 2,3 milhões de euros é quanto deve custar a recuperação das cinco infra-estruturas públicas identificadas, casos da promenade da Praia do Vigário, do Complexo Balnear das Salinas e das estradas do Luzirão (Jardim da Serra), da Capela e da Fajã dos Cardos (Curral das Freiras). De fora desta avaliação, porque a autarquia não possui capacidade técnica, considerando a especificidade e complexidade da obra de engenharia, ficou a inventariação à estrutura do cais do porto de abrigo localizado na baía de Câmara de Lobos. Infra-estrutura marítima que foi severamente afectada pela forte ondulação - altura significativa de 11 a 14 metros - que resultou em “danos estruturais significativos, cuja resolução técnica afigura-se complexa”, refere o relatório.

À vista de todos sobressai o colapso da laje estrutural, que fez ‘desaparecer’ cerca de 70% da plataforma central. Mas esta é apenas a extensão mais visível dos danos provocados na estrutura, sendo certo que há outros prejuízos a contabilizar, nomeadamente equipamentos e infra-estruturas associadas, como é o caso da plataforma flutuante (finger), guardas e da grua de apoio à actividade portuária (carga/descarga).

Estradas no Curral e Jardim da Serra são os ‘pontos críticos’

Em domínio privado, a inventariação levada a cabo pelos serviços camarários estima em mais de 1,4 milhões o montante necessário para repor as condições mínimas de segurança e/ou funcionalidade dos equipamentos, infra-estruturas e edifícios afectados na freguesia de Câmara de Lobos. Além dos vários estragos provocados pelo mar alteroso no acesso às explorações agrícolas das Fajãs do Cabo Girão, há muitos danos e prejuízos nos muros de suporte dos terrenos agrícolas. Longe do mar, o motivo de maior preocupação em domínio privado foi o colapso do muro de suporte do Edifício ‘Vista Real’, que determinou o realojamento, por parte da autarquia, de um agregado familiar composto por quatro elementos.

Além dos muitos estragos causados na ‘frente-mar’ consequência dos galgamentos e inundações costeiras, uma família (7 elementos) teve também de ser evacuada na noite em que o mar entrou casa adentro, na Rua Nova da Praia, atrás da nova ETAR de Câmara de Lobos.

No interior do concelho, as freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra foram as mais castigadas pela depressão extremamente cavada que originou períodos de precipitação intensa, espacialmente concentrada e acompanhada por ventos fortes.

Além da queda de árvores, os pontos críticos estão relacionados com movimentos de massa em vertentes, queda de blocos e o colapso de muros ou muralhas.

Nas contas da CMCL, só nestes oito casos avaliados é estimado um prejuízo na ordem dos 3.773 mil euros.

APRAM avalia danos no cais

Por incapacidade técnica da autarquia, tendo em conta a especificidade e complexidade das infra-estruturas portuárias, a avaliação aos muitos estragos causados no cais de Câmara de Lobos será feita pelos Portos da Madeira - APRAM.

Fonte da Administração dos Portos da RAM revelou ao DIÁRIO que logo após o temporal foi feita uma “avaliação superficial” aos “danos estruturais significativos ocorridos à superfície”, onde sobressai o grande ‘buraco’ na laje central causado pelo colapso do pavimento daquela plataforma. Teme-se contudo que os estragos causados pela forte ondulação/rebentação possa também ter afectado a parte submersa da infra-estrutura portuária sob jurisdição da APRAM.

Daí que a inventariação global à estrutura do cais do porto de abrigo estava dependente da melhoria do estado do mar, de modo a proporcionar condições aos mergulhadores que farão a avaliação do estado da infra-estrutura debaixo de água. Só depois dessa avaliação pormenorizada levada a cabo por peritos é que será possível avançar com a estimativa dos estragos causados pela fúria do mar no cais de Câmara de Lobos, há um mês.

Descrição dos danos nos locais inventariados e estimativa dos prejuízos

Domínio Público

Promenade da Praia do Vigário 600.000 euros

A forte ondulação marítima verificada nos dias 27 e 28 de Fevereiro provocou danos e prejuízos severos naquela infra-estrutura: Colapso dos muros de suporte e na destruição do pavimento; Prejuízos na estrutura do campo de futebol de praia, e respectivos equipamentos.

Complexo Balnear das Salinas400.000 euros

O Complexo Balnear foi, de igual forma, afectado pela agitação marítima e pelos ventos fortes registados. Particularmente, foram identificados danos e prejuízos no bar de apoio do complexo, sobretudo ao nível do recheio, instalações eléctricas e nas estruturas envidraçadas existentes bem como na casa das máquinas afectas às piscinas.

Estrada do Luzirão375.000 euros

Dos danos e prejuízos com maior relevância, inventariados e identificados, o processo de avaliação e análise, e subsequente elaboração de estimativa de custos, permitiu definir a Estrada do Luzirão - ocorrência de movimentos de subsidência do pavimento (deslocamentos verticais) e para a deslocação horizontal da respectiva muralha suporte - como a ocorrência como maior expressão, em termos de impacto financeiro para a Autarquia, bem como a que determina uma maior priorização.

Estrada da Capela425.000 euros

Nesta estrada foi registado um movimento de massa, no dia 9 de Março, numa vertente que apresenta uma grande ciclicidade e/ou cuja manifestação de processos de perigosidade é frequente, sobretudo relacionados com deslizamentos transversais ou rotacionais, queda de blocos isolada ou com fluxos de terra.

Na sequência da instabilidade estrutural provocada pelo movimento de massa ocorrido anteriormente, no dia 19 foi registado uma nova ocorrência no talude contíguo, provocando danos e prejuízos numa garagem localizada no patamar inferior.

Estrada da Fajã dos Cardos550.000 euros

Nesta estrada aplicam-se os meus pressupostos referenciados para a Estrada da Capela, sobretudo no que concerne a ciclicidade e/ou frequência da projecção de materiais provenientes do talude sobranceiro.

Domínio Privado

Acesso às Fajãs do Cabo Girão (Sítio do Rancho)300.000 euros

Remoção de muros e pavimentos em betão, com apoio de instrumento mecanismos, e transporte dos materiais resultantes a vazadouro, reposição de acessos, guardas, muros e pavimentos em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais fundamentais para o seu bom funcionamento.

Muros de Suporte de Explorações Agrícolas1.085.000 euros

Remoção de terras, pedras, alvenarias, e limpeza do terreno, carga, transporte, descarga em vazadouro, escavação para abertura de fundações e execução de elementos em betão armado e betão ciclópico, incluindo todos os trabalhos inerentes, materiais necessários para o seu perfeito funcionamento, encaminhamento de águas pluviais e de rega.

Edifício ‘Vista Real’

38.000 euros

Demolição dos elementos estruturais instáveis, com transporte de materiais sobrantes a vazadouro, escavação para abertura de fundações, e execução de muro em betão ciclópico incluindo todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento.