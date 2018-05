Camané e UHF em Julho na ‘Gastronómica de Santana’

Camané e UHF são as grandes atracções do cartaz de animação da Mostra Gastronómica de Santana, que se realiza na Praça da Cidade, entre 21 e 27 de Julho.

A Câmara Municipal de Santana, organizadora do evento, já confirmou a presença do fadista português, que vai abrilhantar a noite de fado marcada para 25 de Julho. Camané deverá subir a palco pelas 22 horas, de acordo com o programa avançado na página do Município no Facebook.

O fadista de Oeiras esteve, recorde-se, recentemente na Madeira no âmbito das comemorações do 25 de Abril, uma organização da Câmara Municipal do Funchal. Na noite de 24, encheu a Praça do Município, interpretando algumas das canções mais conhecidas do grande público e partilhando outros temas inéditos que figuram no seu último trabalho, lançado a 4 de Maio.

Já os UHF serão cabeça de cartaz da noite pop rock, agendada para o dia 21. A banda de rock da Costa da Caparica levará os grandes êxitos de mais de três décadas de estrada à cidade do Norte da ilha da Madeira. A abrir-lhes caminho estarão os madeirenses Stratus que vão actuar uma hora antes.

Será também um regresso dos UHF à Madeira. António Manuel Ribeiro (voz), António Côrte-Real (guitarra), Cebola (baixo), Ivan Cristiano (bateria) e Fernando Rodrigues (teclas) deram um espectáculo de cariz privado no Campo do Caniçal, em Setembro do ano passado.

O evento gastronómico que dá a provar as iguarias típicas de Santana e a cozinha tradicional madeirense conta com a participação de dezenas de restaurantes. O programa de animação inclui noites temáticas - noite tradicional, noite pop rock, noite de jazz, noite de fado e noite dos anos 80 - de acordo com o cartaz divulgado.