Camacha procura regresso aos triunfos

A Camacha procura hoje (16 horas) o regressos aos resultados positivos, tendo pelo frente o Sp. Espinho. A jogar em casa, a equipa madeirense vai tentar alcançar o triunfo que permita encarar a recta final de campeonato com maior tranquilidade, embora tenha ainda uma luta exigente pela frente, no sentido de alcançar a manutenção.

O adversário de hoje é o Sp. Espinho, que ocupa o 2.º lugar da série B, procurando um lugar de acesso ao ‘play-off’ de subida. Por isso, pelo menos no plano teórico, este será um jogo complicado para a equipa orientada por Hugo Morais. De qualquer modo, a Camacha já deixou boas indicações ao longo desta temporada e pretende aproveitar o factor casa da melhor forma, quando o Campeonato de Portugal entra na fase de todas as decisões. A luta pela manutenção está ao rubro também na série B e a Camacha é uma das equipas envolvidas.

Já o Marítimo B joga fora, com o Sourense, penúltimo classificado da série C e já condenado à descida. Já a equipa orientada por Ludgero Castro está bem encaminhada no sentido de alcançar a permanência no Campeonato de Portugal, apontando ao segundo triunfo consecutivo.