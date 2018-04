Começam a fazer-se ‘contas’ à despromoção da Camacha, após um ‘casamento’ de oito meses entre o clube madeirense e o investidor Maniche, que promete terminar em ‘divórcio litigioso’, ainda que para já esteja apenas confirmada a separação.

Neste momento confirmam-se também as saídas de Adélcio Varela, João Jaques, Marlon Costa, Diogo e Kuiaté Lamine, atletas que foram contratados pelo ex-internacional português, mas que nunca se assumiram como verdadeiros reforços, que deixam o clube no imediato, como forma de poupar custos e evitar o acumular de despesas.

Isto significa dizer que a Camacha vai realizar a última partida do campeonato, em casa com o Pedras Rubras, apenas com a ‘prata da casa’, com a missão de terminar a prova com uma vitória, como forma de se despedir com alguma dignidade.

O DIÁRIO marcou ontem presença no treino da Camacha, que só começou uma hora e meia depois do previsto. Nesse período, o plantel esteve reunido com a equipa técnica a analisar a época e, segundo apurámos, ninguém refutou responsabilidades, ainda que Maniche continue a ser o foco da atenção, por uma série de razões, mormente relacionada com a falta de apoio à estrutura, bem como ao facto de não ter cumprido com a vinda de jogadores que fizessem a diferença.

É verdade que estiveram muitos jogadores a treinar à experiência, nomeadamente dois franceses, um croata e um espanhol mas nenhum agradou e foram todos mandados de volta, por falta de qualidade.

Isto depois de terem sido dispensados vários jogadores e outros terem sido obrigados a ir embora quando os treinos passaram a realizar-se de manhã.

Neste momento, a tentar sarar as feridas e procurando convencer o agente imobiliário Ricardo Miranda a avançar para a presidência do clube - continua a reflectir -, a actual direcção da Camacha espera poder alcançar um acordo de cavalheiros com Maniche, caso contrário avançará com um processo judicial.

O ex-internacional português, que já ameaçou também levar o caso para tribunal, deverá fazer-se representar na Madeira nos próximos dias através dos seus advogados.

A Camacha, segundo apurámos, não abdica de pelo menos 30 mil euros, ainda que os custos da descida sejam muito superiores às dívidas que, dizem, Maniche deixou. Não estão contabilizadas.