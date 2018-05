Calheta promete resolver situação do ‘canil’

A associação Ajuda a Alimentar Cães esteve, ontem, reunida com o vereador Nuno Maciel, com o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal da Calheta, sobre o caso dos cães que foram resgatados num ‘canil ilegal’ desse concelho.

Mariana Nóbrega, presidente da associação, confirma a reunião e assume que esta foi “profícua”. Acrescenta ainda que a AAAC recebeu garantias “por parte da Câmara de que a situação seria sanada nas suas mais diversas vertentes”. “A Ajuda a Alimentar Cães aguarda serenamente o cumprimento dessas promessas por parte do sr. Vereador Nuno Maciel e do resultado das diligências feitas pela Direcção Regional da Agricultura antes de tomar uma posição formal e final sobre este assunto”, assume a presidente.

De recordar que, no passado dia 2 de Maio, oito cães foram retirados de um canil, que não possuía as condições higieno-sanitárias para funcionar como tal, no antigo matadouro da Calheta. Na altura, a associação ponderava avançar com um processo judicial. No entanto, admite agora aguardar por uma posição da autarquia. Já um escritório de advogados apresentou queixa junto da Direcção Regional de Agricultura sobre este caso, aguardando agora pelo avanço do processo.