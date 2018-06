Calheta, Porto Santo e Santa Cruz embalados pelo São João num fim-de-semana de festas, comédia e concertos

QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal as películas ‘Táxi 5’, ‘Ocean’s 8’ e ‘Com Amor, Simon’.

TEF estreia o espectáculo ‘Um Homem Só - Emigrações’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Começam as Festas do Concelho de Santa Cruz, que decorrem até 25 de Junho sob a temática ‘Santa Cruz Faz’ e que têm como mote ‘Da Tradição à Contemporaneidade’. No cartaz estão talentos madeirenses e três projectos nacionais: Dona Elvira, Mazgani e Oquestrada. No sábado há as tradicionais marchas populares e ceia de São João.

Continuam os Altares de São João, com animação diária garantida das 16 às 22 horas, até 24 de Junho na Travessa dos Reis, Rua da Conceição, Rua da Figueira Preta, Rua do Frigorífico, Rua da Cooperativa Agrícola e a Praça do Carmo.

Prossegue a Praça do Mundial Futebol’18, no Largo da Restauração, uma iniciativa do DIÁRIO de Notícias e da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Grupo Café do Teatro. Haverá transmissões de jogos e animação de DJs, bandas e muito mais.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira recebe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

SEXTA-FEIRA

Estreia da comédia ‘Insónia’, protagonizada por Fernando Mendes, no auditório do Centro de Congressos da Madeira. Vai estar em cena até domingo.

As ruas da cidade do Porto Santo acolhem o São João, nas Festas do Concelho, até 25 de Junho. Uma efeméride abrilhantada esta sexta-feira pela dupla Anjos, que dá concerto.

Prosseguem as Festas do Concelho da Calheta 2018, com destaque para o concerto, esta sexta-feira, de Ana Moura, pelas 22 horas, no palco da praia. Seguem-se os DJs internacionais Bassjackers.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A segunda edição do ‘Tribe Fusion’ realiza-se no Sai de Baixo - Alto Astral, na praia do Porto Novo, com as actuações de Hugh D, Ryan, Alítio e BZ numa noite animada ao sabor da música electrónica. Na percussão estará Carlos Sá.

O produtor de techno português, Gavazzo, estreia-se na Madeira com um ‘set’, no Living Room, de música progressiva e sonoridade rave.

Discoteca Copacabana realiza a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

SÁBADO

Festa ‘Jardim Dançante’, no Jardim Sul do Casino da Madeira, entre as 16h30 e as 22h30, com as actuações do DJ nacional Jiggy e os DJs regionais Michael C, Jay Câmara, Phill.Me e Diogo Freitas (em vinil).

Pelas 20 horas, o Restaurante Bahia do Casino da Madeira acolhe o espectáculo ‘Spirit of Dance’, pela Associação de Dança da Madeira e a cantora Diana Quintal. Após o ‘show’, o Casino convida os clientes a subirem ao terraço para assistirem ao 3.º espectáculo pirotécnico do Festival do Atlântico.

O filme ‘Columbus’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

Festa ‘Summer Classics’, nas Piscinas naturais do Porto Moniz, com a selecção musical do DJ Celso Velosa.

Festas de São João da ribeira no Funchal, com destaque para as tradicionais marchas.

Continuam as Festas do São João no Porto Santo. Destaque para o espectáculo do humorista Marco Horácio com o seu Rouxinol Faduncho. Há também as tradicionais marchas populares.

Pelas 21h20, as Festas do Concelho da Calheta recebem as marchas de São João, estando previsto o desfile de vários grupos pela vila da Calheta. A noite encerra em grande com a selecção musical do DJ Mastiksoul, que começa, pelas 00h45, no palco da praia.

Prossegue o concurso internacional de fogo-de-artifício do Festival do Atlântico, às 22h30, no molhe da Pontinha, com o 3.º espectáculo pirotécnico, desta feita a cargo do México, que apresentará ‘Festa com o Fogo’.

A Cantina El Mexicano volta a receber o espectáculo do grupo internacional latino Triova Voices.

Clube Vespas acolhe a actuação do DJ Van Breda, ele que foi DJ do Rui Unas durante dois anos, colaborou com Putzgrilla e mais recentemente lançou a sua primeira produção a solo com Mickey Shiloh, uma cantora e compositora que já colaborou com artistas como Britney Spears.

O Copacabana acolhe a festa ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden há a ‘after party’ da festa ‘Jardim Dançante’.