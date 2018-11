Calheta homenageou maestro Victor Costa

O encontro de grupos corais que se realizou ontem na Calheta começou com um minuto de silêncio, seguindo-se uma homenagem ao maestro Victor Costa, por parte do grupo coral do Arco da Calheta, a qual contou com a esposa, Laurinda Costa.

Victor Costa foi o primeiro maestro do grupo Coral do Arco da Calheta, que foi fundado no ano de 1987. Neste encontro participaram vários grupos da...