Calheta com 11 milhões para investir

A beneficiação da estrada entre a rotunda do Arco da Calheta à antiga estrada regional 101, alvo de críticas por ter um piso bastante degradado, tem os dias contados. O acesso está contemplado no orçamento municipal para 2019 no sentido de ser alvo de um profundo melhoramento. A par desta iniciativa, o presidente da edilidade da zona Oeste insiste na intervenção na estrada de ligação...