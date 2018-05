Calhau alisado deixa a praia mais Formosa

O calhau da mais extensa praia da Madeira, a praia Formosa, encontra-se já praticamente todo regularizado. Desde meados do mês que a superfície da ampla frente-mar foi alisada, preparando assim a chegada da época balnear, que arranca oficialmente este sábado. Ainda esta semana a Frente MarFunchal (FMF) tenciona também recolocar o corredor pedonal do lado Nascente da Formosa, e consequentemente, reabrir a ligação até à ‘Doca do Cavacas’, através do túnel ali existente.

“Nos próximos dias terminamos a 1.ª fase de regularização da praia”, confirmou Nelson Abreu, administrador da FMF. A conclusão só está dependente que a Portugal Telecom termine a intervenção de reforço junto da estrutura do cabo submarino. Tal obrigou a “um pequeno interregno dos trabalhos”, mas que não compromete que até final da semana todos os preparativos possam estar concretizados.

“Logo após a conclusão desses trabalhos serão feitos os arranjos finais, onde vamos também aproveitar para repor as placas do corredor que tínhamos ali e que foram retiradas na altura do temporal. Até ao final da semana, se tudo correr como planeado, devemos concluir toda a intervenção”, perspectivou o gestor.

Este ano toda a extensão deste passadiço amovível ficará assente sobre a pedra. Para o efeito, a máquina retroescavadora envolvida nos trabalhos de regularização, além de ter criado uma rampa de acesso à saída do túnel, encheu de seixos a parte mais recuada deste sector da praia, deixando-a o mais plana possível, de modo a garantir boas condições para assentar as chapas do pavimento. Esta opção, além de ser mais prática caso seja necessário retirar as placas, evita a construção/colocação de novas estruturas suspensas para garantir a continuidade do troço pedonal. Solução só possível com um novo modo de distribuição e arranjo dos elementos naquele espaço.

A nova configuração do calhau acaba por provocar algumas alterações ao layout da praia Formosa. Que volta a ser ‘praia vigiada’, mas apenas no lado Poente.

Nelson Abreu prevê que a vigilância a banhistas só possa ser assegurada mais tarde do que fora inicialmente previsto (2 de Junho), mas também admite colocar naquela que é a maior extensão balnear, não só do Funchal, mas da própria ilha, mais nadadores-salvadores do que aqueles que a lei obriga em função da área demarcada como ‘praia de banhos’.

“Provavelmente vamos também reforçar a vigilância. Pode não ser já no início do mês, mas durante o mês de Junho estará tudo a funcionar”, garantiu.

Os trabalhos de regularização do calhau iniciados a 15 de Maio, começaram na praia do Areeiro e na Praia Nova, onde também será criado um espaço para a prática de actividades desportivas de praia. Aposta a repetir este ano pela FMF é o serviço de aluguer de espreguiçadeiras/chapéus-de-sol.