Calado reúne-se com ANA em Lisboa na sexta-feira

O presidente do Governo Regional da Madeira afirmou ontem que a situação recorrente dos condicionamentos no aeroporto é uma “questão técnica que exige soluções políticas” na revisão dos limites do vento para realização das operações.

“É um problema técnico, mas que exige de facto soluções políticas”, disse Miguel Albuquerque, quando questionado sobre o facto de o movimento de aterragens e descolagens ter estado novamente condicionado devido ao vento forte que ontem se fez sentir.

O governante madeirense adiantou que o vice-presidente do Executivo regional, Pedro Calado, vai deslocar-se na sexta-feira a Lisboa para “novamente” reunir-se com responsáveis da Aeroportos de Portugal (ANA) e “avançar com este trabalho de revisão dos limites” da velocidade do vento para a realização do movimento de aterragens e descolagens na pista do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

“Mas a revisão dos limites tem de ser sempre dentro dos princípios de segurança”, vincou Miguel Albuquerque, sublinhando que esta questão “não pode ser descurada”.

Ontem, até às 18 horas, foram canceladas 20 chegadas, tendo apenas aterrado 10 aeronaves, sendo que da parte da tarde apenas um avião conseguiu aterrar (às 17h56). Os ventos fortes têm condicionado a normal operação e a estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém no aeroporto registou ontem uma rajada de 87 km/h.

“Novidade é quando o aeroporto está operacional”

A história repete-se e a solução parece estar longe de ser encontrada. O Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo voltou ontem a estar condicionado devido ao vento forte que se fez sentir em Santa Cruz, a segunda vez em menos de uma semana. Uma situação que está a tornar-se “insustentável” para alguns passageiros que viajam frequentemente e que arriscam mesmo a dizer que, ultimamente, “novidade é quando o aeroporto está operacional”.

Nesta segunda-feira, um dos dias mais movimentados no Aeroporto Internacional da Madeira, com a chegada de aviões provenientes de Portugal Continental e de aeroportos europeus, 40 voos entre chegadas e partidas foram cancelados e mais de dez foram divergidos. Centenas de passageiros tiveram de encontrar ‘abrigo’ noutros aeroportos, nomeadamente nas ilhas Canárias e no Porto Santo e, alguns, nem chegaram a levantar voo devido às condições climatéricas.

Os primeiros dois voos da manhã, o da TAP, proveniente do Porto, e o da Aerovip, do Porto Santo, conseguiram aterrar, às 7h47 e às 8h09. Logo depois o vento começou a soprar com bastante intensidade, o que levou vários aviões a aterrar no Aeroporto do Porto Santo. Exemplo disso foi o da companhia aérea Transavia, proveniente de Nantes (que acabou por voltar para o Porto), da Thomson Airways, de Birmingham, Enter Air, de Paris, easyJet, de Londres, e diversos voos da TAP.

Às 11h25 o voo da Germanjet, proveniente da Alemanha, conseguiu uma janela de oportunidade e aterrou na Madeira. Depois deste alguns fizeram-se à pista mas foi sol de pouca dura. O vento forte continuou a dificultar o movimento aeroportuário durante a tarde, levando pelo menos sete aviões a divergir para Canárias e outros tantos para a Ilha Dourada. Houve ainda alguns que nem tentaram outra alternativa e regressaram à origem neste dia onde a maior rajada de vento registada no aeroporto foi de 87 km/h.

Mais de meio milhar regressou no navio ‘Lobo Marinho’

Um total de 517 passageiros provenientes dos voos que durante o dia de ontem foram divergidos para o Porto Santo, devido ao vento forte que se fez sentir no Aeroporto Internacional da Madeira, regressaram à Região por via marítima, através do Lobo Marinho. O navio tinha partida prevista do Porto Santo às 18 horas, mas saiu ligeiramente atrasado devido a esta situação, já que metade dos passageiros eram turistas e madeirenses que não conseguiram aterrar na Madeira devido às condições climatéricas.