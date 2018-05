Calado rejeita “redes sociais e show-off” na política

A inauguração das novas instalações da imobiliária REMAX, no Funchal, reuniu várias figuras da política regional, com destaque para o vice-presidente do governo, Pedro Calado e para o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo.

O presidente da câmara elogiou os empresários madeirenses Jaime Abreu e Gil Freitas, que acreditaram no projecto da imobiliária, mesmo nos tempos mais agudos da crise e destacou o clima de “retoma”, com a “economia a mexer” que se sente no Funchal.

A aprovação do Plano Director Municipal, a redução do IMI e os apoios à requalificação urbana são medidas que destaca e que têm repercussão no sector imobiliário.

Pedro Calado começou por referi o grande esforço dos madeirenses para sair de um processo de intervenção (PAEF) e o facto de a economia regional crescer há mais de 56 meses, a taxa de desemprego ter descido significativamente e haver mais rendimento disponível.

O vice-presidente do governo regional que lembra a “segurança” que o executivo de que faz parte garante. “Não andamos nas redes sociais, nem a fazer show-off com as nossas políticas”, afirma.

Um trabalho que estará ameaçado pelo “governo socialista” de Lisboa. “Tudo o que era da nossa responsabilidade está feito, tudo o que depende do governo socialista está empatada à espera, talvez, de um acto eleitoral”, afirmou Pedro Calado, numa referência indirecta à candidatura de Cafôfo, pelo PS, nas próximas eleições regionais. J.F.S.