Calado quer limites de vento do aeroporto recomendáveis

O vice-presidente do Governo Regional colocou pressão política junto das entidades com responsabilidades nos transportes aéreos. Na reunião realizada na última sexta-feira em Lisboa, Pedro Calado transmitiu à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) a necessidade de passar de mandatórios para recomendáveis os limites de vento do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Um dos argumentos usados pelo governante foi que não há nenhum aeroporto do Mundo com limites mandatórios, ou seja, onde o comandante do avião, mesmo que sinta que tem condições de segurança para aterrar, não pode aterrar caso os limites de vento estejam acima dos definidos porque pode ficar com a sua licença de voo suspensa.

As conclusões foram divulgadas ontem, à margem de uma visita realizada à sede da Protecção Civil Regional, onde Pedro Calado admitiu também que o Governo Regional está disponível para participar na compra de equipamentos que permitam facilitar a operação neste aeroporto.

O vice-presidente do executivo madeirense diz ter relembrado, na reunião que manteve na capital, que a economia da Madeira está a ser “fortemente prejudicada” por causa destas limitações e pediu a máxima urgência nesta questão, afirmando que “não podemos continuar a eternizar no tempo uma conclusão”.

“Não deixamos de transmitir que achamos estranho estes limites estarem definidos desde 1964. Entretanto a pista cresceu cerca de 1.800 metros, as aeronaves são tecnologicamente muito mais evoluídas e os pilotos têm muito mais treino”, reforçou Calado, referindo ainda que a Aeroportos de Portugal (ANA), entidade que explora o aeroporto, “está em perfeita sintonia com o Governo Regional e tem consciência que aquilo que se está a passar hoje no Aeroporto do Funchal é um caso insólito”.

Relativamente à ANAC, sublinhou que esta entidade mostrou-se disponível para encontrar uma solução mas que só depois de estarem concluídos alguns estudos que estão a ser feitos é que pode pensar numa alteração destes limites.

Já sobre o concurso de ligação aérea ao Porto Santo, que muita tinta tem feito correr, Pedro Calado disse que nem tudo o que se diz e escreve sobre a Binter é verdade, pois o concurso ainda está a decorrer.

“Acho estranho haver algumas movimentações, algumas opiniões e alguns iluminados a tecerem comentários sobre coisas que eu tenho a certeza que essas pessoas nem tiveram acesso à informação”, frisou.

Aliás, conforme publicou ontem o DIÁRIO sobre o concurso, descontando feriados e fins-de-semana, o prazo da contestação só acaba a 30 de Abril, a que se seguirá a análise e decisão final do júri.