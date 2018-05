Calado não foi informado da ‘vitória’ da Binter

Até ontem, ao final da manhã, o governo regional da Madeira ainda não tinha recebido qualquer informação do governo da República que confirmasse a escolha da companhia espanhola Binter para a linha aérea Madeira - Porto Santo.

“Ainda não há confirmação oficial sobre o concurso. O Governo regional não recebeu nenhuma informação, tudo o que sabemos é o que tem sido divulgado na comunicação social, não recebemos qualquer informação”, garantiu Pedro Calado.

O vice-presidente do governo regional confirma que foram pedidas informações ao Ministério do Planeamento e Infra-estruturas que nunca respondeu.

“Na semana passada fizemos um pedido por escrito. Já tínhamos pedido informação por outras formas, directa e indirectamente e fomos informando, através do nosso membro no júri do concurso, que era urgente sabermos como estava o processo, para podermos informar a Câmara Municipal do Porto Santo que é a parte que está mais preocupada, mas nunca obtivemos resposta”.

Pedro Calado acredita que haverá avião a operar na linha a partir de 5 de Junho, mas lamenta a forma como o governo da República tem gerido o processo.

“Este foi um concurso lançado pelo governo das República mas o que acho é que o governo regional tinha todo o direito de acompanhar e ser informado de todas as diligências e não estarmos a receber informações via comunicação. Mas isto também é o que estamos habituados e, de certa forma, não é novidade”, afirma. J.F.S.