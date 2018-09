Calado na Shipping Week a convite da Ministra do Mar

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, é o ‘padrinho’ da nova Associação WISTA Portugal - Women’s International Shipping and Trading Association, uma colectividade que tem por missão atrair e apoiar mulheres, ao nível executivo, nos sectores do transporte marítimo, logística e do comércio marítimo internacional.

O convite para a cerimónia de apresentação oficial da...