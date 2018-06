Calado mostra à ‘troika’ sucesso das contas

A evolução das contas públicas da Madeira mostra que “os resultados são muito positivos e que estão em linha de conta com aqueles que foram os compromissos do governo Regional, que têm vindo a ser cumpridos e demonstra que a Região continua a fazer o seu trabalho”. Foi isto que Pedro Calado foi mostrar à troika - Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia - na 8ª avaliação pós-programa de resgate a Portugal que decorreu, ontem, em Lisboa.

Os elementos da ‘troika’ cumprem mais uma avaliação à evolução das contas públicas portuguesas e a parte da Madeira foi apresentada pelo vice-presidente do governo regional. Pedro Calado referiu ao DIÁRIO a “muita satisfação” com que foram recebidos os números apresentados.

Nesta avaliações semestrais são apresentados os dados mais recentes das contas públicas regionais - a contabilidade nacional é avaliada da mesma forma - e nesta oitava vinda da ‘troika’ foram comparados os valores de vários parâmetros económicos com os que se verificavam em 2012, no início do resgate.

O vice-presidente do governo apresentou uma evolução das finanças e da economia regional (quadro ao lado) que mostram que desde 2012, ano de início do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), foram tomadas medidas que se traduziram em saldos orçamentais positivos (superavit), redução da dívida, crescimento económico contínuo e descida significativa da taxa de desemprego.

“A Madeira continua empenhada no caminho da sustentação das finanças públicas, consolidando a estratégia traçada, a par do reforço dos mecanismos de apoio à sua base produtiva”, afirmou Pedro Calado.

Para ontem, durante a tarde e hoje, a agenda do vice-presidente do governo, em Lisboa, inclui reuniões com instituições bancárias a quem serão apresentados os mesmos números e um plano de investimentos. O objectivo é estudar uma reestruturação financeira vantajosa para a Região.

Saldo

- os saldos orçamentais têm vindo sistematicamente a superar as metas; entre 2013 e 2017, as metas foram superados em mais de 570 milhões de euros.

Execução orçamental

- em 30 de Abril de 2018 - último boletim da dívida - o saldo global da administração pública era excedentário em 23,8 milhões (uma melhoria de 90 milhões em relação a 2017); excluindo o pagamento de dívidas de anos anteriores, o saldo global era positivo em 113,7 milhões de euros.

Passivos

- até 30 de Abril, a Região diminuiu os passivos em 216,5 milhões de euros, comparando com 2017; desde 2012 e até Abril de 2018, a redução dos passivos foi de 2.231 milhões de euros.

Dívida

- a dívida global tem sido reduzida sistematicamente e em 31 de Dezembro de 2017 era de 5.308 milhões de euros, menos 1.328 milhões face a 2012.

Dívida/PIB

- o rácio da dívida da Região face ao Produto Interno Bruto era, no terceiro trimestre de 2017, de 109,3%, quando o rácio nacional era de 130,5%; o PIB da Região cresceu 13%, atingindo um máximo de 17 mil euros por habitante, em 2016.

Emprego

- a 31 de Dezembro de 2017, registavam-se 19.105 postos de trabalho na administração pública regional, menos 2.249 (-10,5%) do que em 2011; a taxa de desemprego na Região veio de um máximo de 19,8%, no primeiro trimestre de 2013, para 9,1%, no primeiro trimestre de 2018.

Turismo

- em 2017 a Região teve uma taxa de ocupação de 70%, com 7,5 milhões de dormidas (+50% em relação a 2010), com proveitos de 400 milhões de euros; em 2017 o RevPAR atingiu os 52 euros, um crescimento de 91% em relação aos anos da crise.