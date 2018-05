Calado descarta decisão dos 25 dias no privado

Os 25 dias de férias para os funcionários públicos serão gozados já este ano, esclareceu o vice-presidente do Governo Regional. A medida não foi estendida ao privado porque não cabe ao executivo liderado por Miguel Albuquerque este tipo de deliberação, justificou Pedro Calado. “O Governo neste momento, por enquanto, só manda naquilo que são entidades públicas e nos funcionários públicos”.

A adaptação à lei que já existe a nível nacional é o cumprir de uma promessa. “Já era mais do que tempo”, disse o responsável pela pasta das Finanças, adiantando que estão a trabalhar também para actualização das carreiras e para a integração em breve de 170 funcionários públicos com vínculo precário.

As empresas privadas têm outras condições para dotar os seus trabalhadores de outras regalias, acredita o responsável. “Podem não ser só em dias de férias, podemos dar benefícios de outra forma aos trabalhadores, mas o Governo Regional não se vai pronunciar sobre isso, nem deve”, defendeu. Diz que o sector público está muito mais preso, em termos burocráticos e de procedimentos, de legislação que tem de seguir e que estender em mais três dias de férias é “uma benesse” permitida pela lei.

Os funcionários públicos foram penalizados em termos de actualização de carreiras e de aumento de vencimento. “Isso nunca se passou no sector privado e nunca se perguntou ao contrário. Porque é que no sector privado os trabalhadores tinham aumentos e no sector público isso não acontecia”.

O trabalho do Governo vai no sentido de melhorar as condições dos quase 18 mil funcionários públicos que existem na Madeira. A questão do impacto financeiro é desvalorizada. Pedro Calado prefere falar de uma “questão de justiça”. “O que eu fico admirado é de numa altura destas, depois de sabermos que os funcionários públicos estiveram quase dez anos com todas as suas regalias privadas, hoje damos mais três dias de férias e parece que estamos a cometer uma situação menos justa porque no sector privado não é assim”. Pedro Calado diz que os trabalhadores do sector privado “têm muito mais regalias do que no sector público”.