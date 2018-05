A Caixa de Palco vai estrear-se na Madeira com a apresentação em mais de uma dezena de escolas de 2.º e 3.º ciclos do Básico e do Secundário de duas produções, anunciou o grupo. ‘Os Piratas’, a partir da obra de Manuel António Pina, e ‘Na Companhia de Pessoa’, a partir dos heterónimos do poeta, são dois espectáculos de teatro que a companhia de Mealhada, Aveiro, decidiu investir e trazer também à Região. O grupo de cinco elementos chega no dia 3 e apresenta-se nas instituições de ensino entre os dias 4 e 8 de Junho.

A Caixa de Palco começou a desenvolver a sua actividade em Agosto do ano passado, dedica-se à criação e produção de espectáculos a partir das obras recomendadas, que integram ao programa lectivo ou o Plano Nacional de Leitura. Por exemplo, a obra que está na base de ‘Os Piratas’ faz parte do plano curricular do 6.º ano de escolaridade e Fernando Pessoa e os heterónimos fazem parte da matéria dos anos mais avançados.

Gonçalo Babo, Marta Pires e Alexandre Santos constituem o núcleo duro da Caixa de Palco. O grupo tem apostado na itinerância e a Madeira surge no âmbito dessa política e depois de um contacto de uma escola de cá. Porque havia esse interesse, conta Gonçalo Babo, entraram em contacto com outras escolas e conseguiram uma lista que justificou a vinda do projecto à Região.

‘Os Piratas’ estreou em Outubro do ano passado, tem no elenco Gonçalo Babo, Marta Pires e Alexandre Santos. ‘Na Companhia de Pessoa’ estreou em Dezembro, é levado a cena por Micael Sousa e Filipa de Almeida.

A par destes trabalhos, a companhia está a trabalhar já em outros dois espectáculos, um deles com estreia no próximo dia 13. ‘A Viúva e o Papagaio’ parte da obra homónima de Virginia Woolf, é um trabalho para o 5.º ano. Em Outubro deverá estrear um espectáculo para o público em geral, uma adaptação de três obras de autores portugueses.

A par desta viagem de estreia, a Caixa de Palco tem interesse em futuras ligações ao arquipélago.